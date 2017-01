Napoli, si cerca l’intesa con il Wolfsburg per Gabbiadini. Occhio alla Premier…

Con l’arrivo di Pavoletti e l’ormai imminente rientro di Milik, Manolo Gabbiadini ha già preparato le valigie ed è pronto a salutare Napoli dopo 2 anni.

Il club partenopeo sta cercando la giusta soluzione che possa accontentare sia le richieste della società, sia il calciatore stesso. Attualmente il Wolfsburg è in pole per Gabbiadini, ma il Presidente De Laurentiis aspetta un ulteriore rilancio dell’offerta della squadra tedesca, attualmente ferma a 20 milioni di euro. Il Napoli, consapevole di non poter ottenere le stesse cifre richieste in estate, vorrebbe almeno 25 milioni per lasciar partire Gabbiadini. Le due parti stanno trattando e l’intesa potrebbe essere trovata anche a metà strada.

I tedeschi però devono stare attenti a non tirare troppo la corda, rischiando così di far rientrare nella corsa a Gabbiadini anche le altre squadre interessate. La concorrenza per l’attaccante italiano è folta: in Germania anche lo Schalke sta valutando la possibilità di ingaggiare il centravanti del Napoli, mentre in Premier League Gabbiadini piace molto a Stoke City, Southampton e Crystal Palace.

Ancora pochi giorni e poi scopriremo la prossima metà di Manolo Gabbiadini.

di Valerio Pennati

