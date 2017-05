Noia, prevedibilità e un rigore sbagliato: il Liverpool si fa del male

La perfetta fotografia della stagione del Liverpool: grande con le grandi; piccolo – anzi, piccolissimo – con le piccole (o con chi comunque gli sta sotto). E’ questo il Liverpool di Klopp, una squadra assolutamente incapace di trovare un piano b per sfondare i muri difensivi di chi preferisce lasciare il palleggio e difendersi. Oggi, come nel resto del campionato, è stato il Southampton a mettere in luce la crisi di una squadra che conosce una e una sola via per andare in gol. E così, a due dalla fine, i Reds sono ora costrette a tifare le altre. Perché è vero, il Manchester United deve ancora giocare con l’Arsenal (tra poco) e con il Tottenham; ma se vince le due partite che ha da recuperare in questo momento rispetto ai Reds, gli passa davanti e li mette ancora una volta fuori dalla Champions. E se non è autolesionismo calcistico questo, davvero, non sappiamo cos’altro lo possa essere.

La cronaca

Liverpool che avrebbe avuto bisogno di una partenza sprint per mettere in chiaro fin da subito le proprie intenzioni, ma ad Anfield per 45 minuti di assiste al nulla più totale. Lenti, prevedibili, con la sola idea in testa di sfondare centralmente, la squadra di Klopp sbatte a oltranza sul 5-4-1 in fase di non possesso di Puel come farebbe un ubriaco che non percepisce il contesto che lo circonda, fornendo uno dei primi tempi più insulsi, noiosi e “stupidi” di questa stagione.

E la ripresa non cambia di una virgola, nemmeno quando il direttore di gara “regala” un penalty che appare generoso: lancio dalle retrovie di Lucas, testa di Can, pallone che sbatte vicino alla spalla di Stephens. Dal dischetto però Milner si fa innervosire dalle perdite di tempo dei Saints e dai mind-games di Forster, che si allunga alla grande e dice di no sul tiro incrociato del capitano dei Reds. Poi sono di nuovo testate al muro fino all’80’, quando il Liverpool si accorge del cronometro e cambia finalmente passo. Troppo tardi però. Il colpo di testa in pieno recupero del neo-entrato Grujic sarebbe un premio troppo generoso per questo Liverpool e Forster dice di no deviando in corner. La palla passa il ManU. Ma il Liverpool non è più padrone, almeno in questo momento, del proprio destino.

La statistica

360 minuti giocati in stagione contro il Southampton, zero gol segnati dal Liverpool.

Il tweet

Il migliore

Forster. Due interventi, ma decisivi: il rigore parato; la mano apera su Grujic al 92’.

Il peggiore

Wijnaldum. Al momento della sostituzione non ci eravamo accorti che fosse in campo.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Lorvern, Matip, Milner; Can, Lucas (69’ Lallana), Wijnaldum (87’ Grujic); Coutinho, Origi (69’ Sturridge), Firmino.

Southampton (4-3-3): Forster; Cedric, Yoshida, Stephens, Bertrand; Davis, Ward-Prowse, Romeu; Tadic, Gabbiadini (69’ Long), Boufal (60’ Redmond).

Gol: /

Note – Ammoniti: Ward-Prowse, Cedric, Bertrand; Lovren.