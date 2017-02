Non c'è pace per Conte: in Spagna rilanciano, Diego Costa andrà in Cina dalla prossima stagione

Al termine della stagione Diego Costa lascerà il Chelsea per andare in Cina ed entrare nella categoria dei "giocatori più pagati al mondo". In Spagna ne sono infatti convinti, a riportarlo dalla penisola iberica è Radio Cadena Ser, spiegando che l'attaccante ha già raggiunto un accordo con un club cinese, al momento sconosciuto, per un ingaggio annuale da 30 milioni di euro. A gennaio il Tianjin di Fabio Cannavaro ha provato a strappare subito il nazionale spagnolo ai londinesi, ma Antonio Conte ha posto il veto sulla partenza del suo centravanti titolare. Dopo le idee Kalinic, Costa e Falcaon, lo stesso Tianjin ha dovuto ripiegare su Alexandre Pato. Non è però chiaro se sia la formazione allenata da Cannavaro ad aver raggiunto l'accordo con lui.

Nonostante il mercato cinese sia aperto fino a domenica 26 febbraio, l'accordo che riguarda Diego Costa dovrebbe diventare effettivo solo a partire dalla prossima stagione. Nessun dubbio, dunque, sul fatto che lo spagnolo chiuda la stagione a Stamford Bridge. Non c'è una fine al tormentone Costa, che ormai da oltre un mese investe l'ambiente del Chelsea ed Antonio Conte.