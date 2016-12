OneDayOneChampion: Claudio Ranieri, “La scelta più infelice della storia” (cit.)

Che cosa c’entrano le Isole Faroe e un filmino hard girato in Tailandia con la più grande favola sportiva di sempre? All’apparenza assolutamente nulla. Eppure senza il gol di tale Joan Edmundsson e lo scandalo scaturito da un videotape che doveva restare privato, Claudio Ranieri e il Leicester City Football Club non avrebbero probabilmente mai incrociato i loro destini.

Video - Top 11: le conferenze stampa più divertenti di Claudio Ranieri 03:51

E’ il 15 novembre del 2014 e Claudio Ranieri è da circa 4 mesi il nuovo ct della nazionale greca. Il tecnico italiano arriva al termine di un’epoca dove le ultime macerie di un altro miracolo sportivo – Euro 2004 – hanno lasciato al romano il difficile compito di dover ricostruire qualcosa in una federazione quasi del tutto assente e con un generazione assai meno talentuosa di quella precedente. A Ranieri questa volta non riesce nulla di quanto buono fatto in casa di Chelsea, Valencia, Juventus, Parma e Roma. La sua Grecia ha fin lì raccolto un punto e la clamorosa sconfitta casalinga contro le Isole Faroe gli costa il posto. il presidente della federazione lo definisce: “La scelta più infelice della storia”. All’età di 63 anni la sua carriera di allenatore pare essere giunta a un punto morto.

E’ il 17 giugno del 2015 e la proprietà del Leicester City, dopo le indagine interne, comunica di aver preso la decisione: Tom Hopper, Adam Smith and James Pearson sono licenziati con effetto immediato. Fatale è un filmino a luci rosse contenenti frase razziste girato durante una tournée della squadra in Tailandia. James Peasrons è il figlio di Nigel Pearson, l’allenatore che con 7 vittorie nelle ultime 9 giornate aveva appena colto la più incredibile salvezza di un Leicester City che due mesi prima appariva completamente spacciato. Due settimane dopo, per “divergenze di prospettive”, viene clamorosamente licenziato anche Nigel. La proprietà tailandese del club quelle frasi non le ha proprio mandate giù e alle Foxes ora serve un nuovo manager.

Il 13 luglio 2015 i rumors trovano conferma: il nuovo tecnico del Leicester City è Claudio Ranieri, scelto tra la sorpresa generale dell’opinione pubblica e lo scetticismo totale di tifosi, bookmakers e chi più ne ha più ne metta. Beh, il resto della storia lo conoscete. La quota di 5000:1. Le 11 consecutive di Vardy. I numeri di Mahrez. Il fenomeno mediatico Leicester. Diliding-dilidong. Jamie Vardy is actually having a party. La macchinata ignorante. Andrea Bocelli. Gary Lineker in mutande sulla BBC. Claudio Ranieri che alza il titolo a Leicester. Non a Torino. Non a Roma. Non a Milano. A Leicester, scrivendo così una pagina destinata a rimanere nella memoria collettiva del gioco. Un po’ come le Isole Faroe… che nel girone di qualificazione a Eruo 2016 nel frattempo battono la Grecia anche al ritorno. Due a uno. Hansson e Olsen questa volta. “La scelta più infelice della storia”…