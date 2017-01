Payet-West Ham, il caso non si risolve: pronta la denuncia alla FIFA per il Marsiglia

Non si risolve in casa West Ham United la problematica riguardo Dimitri Payet. Il giocatore vuole partire e lasciare gli hammers, ma soprattutto tornare al Marsiglia dove ha passato già due stagioni tra il 2013 e il 2015. L'OM di Zubizarreta ci prova e ci riprova, e nelle ultime ore è arrivato ad offrire addirittura 30 milioni di euro per il classe '87, nonostante lo stesso Payet fosse stato venduto per 15 milioni nell'estate del 2015 (col rischio quindi di effettuare una minusvalenza per riavere l'attaccante esterno del West Ham).

Bilic continua a dire di no, anzi; il West Ham United - secondo il The Sun - sarebbe pronto a denunciare il Marsiglia per comportamento scorretto alla FIFA, visto l'insistenza in questa trattativa, nonostante i tre rifiuti da parte dei londinesi.

Quel che è certo, è che si fa dura ora per Payet. Il giocatore non è stato convocato negli ultimi due match di campionato contro Cyrstal Palace e Middlesbrough, su richiesta dello stesso classe '87, e rischia ora di essere isolato dai suoi stessi compagni. Payet è stato infatti escluso dal gruppo di Whatsapp della squadra e viene ignorato dal resto del gruppo con Noble che rincara la dose: “Nella mia carriera non ho mai visto nessuno comportarsi come Payet”.