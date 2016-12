Pep Guardiola inflessibile: ordina allenamento per il suo Manchester City anche a Natale

Il manager del Manchester City Pep Guardiola non concederà ai suoi giocatori un giorno libero a Natale perchè vuole un squadra preparata in vista dell'impegno di lunedì in Premier League contro l'Hull City. Il tecnico spagnolo ha ammesso di aver consultato i suoi giocatori prima di prendere la decisione. "Mi hanno dato dei buoni consigli su cosa significa giocare il giorno di Santo Stefano in casa dell' Hull City", ha detto Guardiola in conferenza. "Ci alleneremo domani e il 25, poi raggiungeremo Hull in autobus. Ci alleneremo come se non fosse Natale", ha aggiunto.

Il City, staccato dal Chelsea capolista di sette punti, dovrà fare a meno del capitano Vincent Kompany infortunato e di Sergio Aguero squalificato, in dubbio ancora Pablo Zabaleta. "Quello che ho imparato dal poco tempo trascorso qui è che il divario tra le prime 10 squadre e le ultime 10 non è grande", ha detto Guardiola. "Altri hanno detto prima di venire qui come siano complicate tutte le partite, quindi non mi aspettavo partite facili. Dobbiamo essere pronti. È il mio primo anno qui", ha concluso Guardiola.