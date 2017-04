Per Conte il countdown verso la Premier inizia dal Southampton, potrà festeggiare contro Mazzarri

Sei partite a testa, dopodichè anche questa Premier League sarà storia. Una cosa è certa: il titolo tornerà a Londra. Un testa a testa tra Chelsea e Tottenham, riacceso nell’ultimo mese dopo che la pratica sembrava già archiviata dalla formazione di Antonio Conte. Quattro punti di vantaggio per i londinesi di Stamford Bridge, che ora possono amministrare il divario. Il Chelsea affronterà domani il Southampton in casa, poi andrà a Goodison Park contro l’Everton (domenica 30/4) per continuare con il Middlesbrough in casa (8/5), il West Bromwich Albion al The Hawthorns (12/5), il Watford (15/5) a Stamford Bridge e per chiudere il Sunderland (21/05) sempre tra le mura amiche. All’occhio e sulla carta, un calendario non irresistibile per i Blues, che potrebbero festeggiare l’eventuale vittoria del campionato in casa contro il Watford il 15 maggio, nel caso in cui il Tottenham mantenesse questo passo fino al termine della stagione.

Calendario impegnativo per gli Spurs

Molto più impegnativo il cammino che attende gli Spurs di Pochettino, che mercoledì faranno visita al Crystal Palace prima del tanto sentito derby del nord di Londra di domenica 30/4. Non finisce qui, perché gli Spurs sono attesi da un altro derby della capitale, contro il West Ham all’Olympic Park (5/05), prima di ospitare il Manchester United (14/05) e di chiudere la stagione in trasferta al King Power Stadium di Leicester (18/05) e al KC Stadium con l’Hull City. Un sentiero in salita per Kane&c, che sono chiamati agli straordinari per infastidire il Chelsea di Conte.

Prova di forza a Wembley

La semifinale di FA Cup, giocata sabato pomeriggio a Wembley e vinta 4-2 dal Chelsea, ha dato un’idea chiara dello stato di forma fisico e mentale delle due. Il Tottenham ha giocato, il Chelsea ha vinto permettendosi anche di gestire due titolarissimi come Diego Costa e Eden Hazard, schierandoli solo nell’ultima mezz’ora di gioco. Il Chelsea ha vinto mostrando di essere una squadra pronta, attenta, capace di soffrire e di colpire nei momenti decisivi. Allo stesso tempo, aver battuto gli Spurs dopo aver perso 2-0 in campionato a gennaio, può rappresentare una chiave di volta per il Chelsea in previsione di questi ultimi scalini da superare per alzare al cielo la Premier League. Antonio Conte è vicino, più vicino che mai, al suo primo successo d’Oltremanica. Nel frattempo, oggi, N'Golo Kantè è stato nominato giocatore dell'anno in Premier League.

Domani il Southampton di Gabbiadini

Il primo ostacolo, come detto, è il Southampton, una squadra che l’allenatore italiano ha giudicato così: "Hanno un sacco di buoni giocatori: Gabbiadini ha talento ed un piede sinistro fantastico, uno dei migliori del mondo, è incredibile il modo in cui calcia la palla. Ma anche Tadic è anche un grande talento, oltre a Redmond, Ward-Prowse, Bertrand. È importante per noi vincere, ma sappiamo tutti che non sarà facile perché il Southampton è un'ottima squadra, con un buon allenatore e buoni giocatori. "