Pogba: "Sogno di diventare il n°1... e tifo Griezmann"

La lista del migliori tre resta ancora lontana, ma solo per adesso. E’ quello uno degli obbiettivi della carriera di Paul Pogba che intervistato sul sito ufficiale della FIFA ha parlato del premio di miglior giocatore dell’anno. Quest’anno in lotta ci sono i soliti due volti noti del calcio – Messi e Ronaldo, naturalmente – e Antonie Griezmann. Ed è proprio il compagno di nazionale la scelta di Paul che ha così dichiarato: "Sono molto orgoglioso di lui, so quello che ha passato. Quando è arrivato all'Atletico, spesso era in panchina, mi raccontava della sua frustrazione, ma ha continuato a lavorare duro e ora è lì. Sono davvero felicissimo per lui".

Antoine Griezmann, left, and Paul Pogba may soon be playing together at Manchester United, according to reportsPA Sport

Chiaro che sarà molto difficile per Griezmann pensare di arrivare davanti, specie con la miriade di gol e trofei che continuano a vincere con nazionale a club. Proprio a questo riguardo Pogba ha dichiarato: "Quando finirà questo duopolio? Quando smetteranno di segnare e di giocare al loro livello, o quando ci saranno altri giocatori al loro livello o anche superiori. Ma non so quando succederà. Adoro vederli giocare, segnare, mi fanno innamorare ancora di più del calcio e mi spingono a migliorarmi ancora di più".

Obiettivo? Diventare il n°1

Paul Pogba, che fino alla lista dei 23 migliori prodotta dalla FIFA aveva trovato quest’anno spazio, si è dovuto però arrendere all’ulteriore selezione e al taglio finale. Finire nella short-list finale però e vincere questo premio resta un obiettivo della carriera: "È un traguardo ancora lontano – ammette l’ex Juve -. È bello essere fra i primi 10, i primi 5 o i primi 3 ma non è la cosa che mi interessa di più perché voglio essere il numero 1. Devo continuare a lavorare duro e giocare bene perché non mi piace essere secondo o terzo".

Di questo ed altro ancora – come i complimenti di Zidane, idolo di quando era bambino – Pogba ha parlato nell’intervista completa raggiungibile qui. (in inglese)