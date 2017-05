Pokerissimo da Champions: il Manchester City supera il Crystal Palace e sale al 3° posto

Manchester City 5, Crystal Palace 0. E qui dentro c’è tutto ciò che serviva a Pep Guardiola dopo il disastroso pareggio di settimana scorsa sul campo del Middlesbrough. La vittoria più ampia della stagione vale agli Skyblues un autentico doppio colpo: il primo, naturalmente, è aver tenuto di nuovo sotto il Manchester United (impegnato domenica con l’Arsenal e a -4); e il secondo, importante in egual modo, è aver lavorato abbondantemente sulla differenza reti. I cinque gol rifilati al Palace infatti valgono il sorpasso al Liverpool, appaiato sì a 69 punti in classifica ma ora a -4 nella differenza reti, discriminante in Inghilterra per decidere le posizioni finali. Un vantaggio mica da poco. Il terzo posto in classifica infatti garantirebbe alla squadra di Guardiola di evitare i preliminari di Champions League. A due giornate dalla fine dunque (Leicester in casa e Watford fuori) il Manchester City sembra aver trovato l’allungo decisivo. Per il Crystal Palace invece la salvezza deve attendere. Sarà lo scontro diretto con l’Hull City di settimana prossima a dirci chi tra queste due – o lo Swansea – scenderà insieme al già retrocesso Sunderland e l’ormai spacciato Middlesbrough.

La cronaca

Nemmeno il tempo di iniziare e il Manchester City è già in vantaggio. Il merito è quasi tutto di Silva, che grazie alla complicità dello sciagurato Kelley prima tenta di aprire su Sane, ma poi sfrutta l’orrendo colpo di testa del difensore ex Liverpool, calciando al volo un pallone allontanato malamente e fornendo così al City dopo soli 120 secondi il gol del vantaggio. Una rete che effettivamente galvanizza la squadra di Guardiola, per un quarto d’ora in massima spinta. Poi però i ritmi si abbassano e nonostante il predominio territoriale il Palace prende le misure. Ne viene fuori così un match relativamente più equilibrato di quanto l’avvio avesse fatto credere, con Benteke per giunta ad avere la miglior chance da gol e fermato solo dai guantoni di Caballero.

Dopo l’intervallo però il City si ripresenta di nuovo con un gol a freddo; e questa volta il Palace stacca definitivamente la spina. E’ capitan Kompany a girare sotto la traversa – da vero attaccante – un assist di De Bruyne. E da lì inizia la festa della squadra di Guardiola, che prima controlla e poi amplia il bottino. Dieci minuti dopo il 2-0 De Bruyne buca Hennessey sul primo palo; poi nel finale Sterling e Otamendi (quest’ultimo in pieno recupero) siglano i due gol che mettono pressione anche al Liverpool.

La statistica

15 assist e 5 gol. Nessuno in questa stagione ha partecipato maggiormente in azioni da rete più di Kevin De Bruyne.

Il tweet

Il migliore

De Bruyne. Al di là delle statistiche, una partita di grande spessore. Gol, assist e un paio di punizioni calciate magistralmente.

Il peggiore

Kelly. La fesseria col quel rinvio di testa goffissimo compromette il pomeriggio del Crystal Palace dopo soli 120 secondi.

Il tabellino

Manchester City (4-1-4-1): Caballero; Fernandinho, Kompany, Otamendi, Clichy; Toure; Sterling, De Bruyne, Silva (67’ Zabaleta), Sane (84’ Navas); Gabriel Jesus (84’ Iheanacho).

Crystal Palace (4-3-3): Hennessey; Ward, Kelly (75’ Delaney), van Aanholt, Schlupp; Milivojevic (67’ Flamini), Puncheon, McArthur; Zaha, Benteke, Townsend (57’ Lee).

Gol: 2’ Silva, 49’ Kompany, 59’ De Bruyne, 82’ Sterling, 90+3’ Otamendi.

Note – Ammoniti: Kelly, Milivojevic, Delaney; Kompany.