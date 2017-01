Premier League: crisi nera per il Watford di Mazzarri, Swansea ok

Nelle gare giocate stasera e valide per la 20/a giornata di Premier League non sono mancati gol ed emozioni. Il Watford cade al Britannia Satdium: lo Stoke vince 2-0 con le reti di Shawcross e Crouch. Per Mazzarri, ora in bilico, solo 1 punto nelle ultime 5 gare. Il margine sulla zona retrocessione è di 7 punti.

Lo Swansea, alla prima con Clement in panchina, batte in trasferta il Crystal Palace 2-1: in gol Mawson, l'ex United Zaha e Rangel.