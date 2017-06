Premier League, Frank De Boer vicino alla panchina del Southampton

Dopo la fallimentare esperienza nel campionato italiano, Frank De Boer potrebbe ripartire dalla Premier League, dato che il Southampton, ancora senza un allenatore, avrebbe difatti avviato i contatti con il tecnico olandese per portarlo in Inghilterra. De Boer, che dopo l’esonero prematuro sulla panchina dell’Inter è stato fermo per diversi mesi, gradirebbe la destinazione inglese e vorrebbe ripartire così dai Saints. Gli inglesi hanno deciso di esonerare l’allenatore francese Claude Puel dopo solo una stagione e ora vorrebbero affidare la panchina all’olandese, che in un campionato dinamico come quello inglese potrebbe far bene con le sue idee di calcio innovative.

Davide La Vattiata