Premier League senza storia: Chelsea batte Arsenal 3-1 e vola a +12

Il giorno delle sentenze è arrivato: il Chelsea è ormai a un passo dal suo quinto titolo di Premier League (sesto totale), l'Arsenal è definitivamente fuori da ogni discorso per il primo posto. 3-1 il punteggio finale, 12 i punti di vantaggio dei Blues sui Gunners: il countdown, sebbene al termine del campionato manchino ancora 14 giornate, sembra essere già iniziato. I gol di Marcos Alonso, Hazard e Fabregas sono l'ennesima conferma che, quest'anno, in Premier League non c'è storia. Troppo superiori gli uomini di Antonio Conte, che in pochi giorni racimolano 4 punti su 6 dagli scontri diretti con Liverpool e Arsenal tenendo a distanza tutti gli avversari: l'Arsenal ci prova in fasi distinte del match, ma oltre a qualche isolata opportunità non riesce mai a rimanere davvero in partita. Solo il Tottenham, impegnato contro il Middlesbrough, potrebbe ancora coltivare qualche residua ambizione. Ma anche in caso di successo non andrebbe che a 9 lunghezze di distanza dal primo posto: troppe per poter sperare in un ribaltone a oggi impronosticabile.

Chelsea's Spanish defender Marcos Alonso celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Chelsea and Arsenal at Stamford Bridge in London on February 4, 2017AFP

La cronaca della partita

Iwobi è il primo a entrare nel tabellino delle occasioni: destro incrociato, deviazione e sfera larga per centimetri. Ma a passare, poco prima del quarto d'ora, è il Chelsea: primo colpo di testa contro la traversa di Diego Costa, secondo vincente di Marcos Alonso, che come un attaccante si avventa sulla ribattuta (ma gol gomito largo sul viso di Bellerin...) firmando l'1-0. Nell'occasione si fa male lo stesso Bellerin, colpito dall'avversario: dentro Gabriel. Diego Costa manca il raddoppio sparando sull'esterno della rete, ma l'ultima parte del tempo, pur di marca Chelsea, propone un paio di occasionissime ospiti: Courtois è però decisivo nello smanacciare l'incornata ravvicinata di Gabriel, prima di dire di no anche al sinistro fatto partire da ottima posizione da Özil.

Маркос АлонсоEurosport

7 minuti nel corso della ripresa e il Chelsea trova il raddoppio: se lo costruisce interamente Hazard, che parte da centrocampo, resiste al contrasto con Koscielny, entra in area, ubriaca il francese e fulmina Cech. Il 2-0 è una sentenza senza appello che taglia le gambe all'Arsenal. Anche se i Gunners, rinvigoriti dall'ingresso di Giroud e Welbeck, un paio di occasioni per riaprire i conti le creano: Courtois devia in angolo la spizzata dell'ex United, poi Mustafi, dal corner successivo, manca la porta di testa. Nel finale Conte inserisce Fabregas, e pochi secondi più tardi proprio lo spagnolo firma il 3-0: disimpegno completamente sbagliato di Cech, che fuori dai pali non può che guardare il dolcissimo pallonetto dell'altro ex infilarsi sotto la sua traversa. Al 91', se non altro, l'Arsenal trova il punto della bandiera: è di Giroud, valente nel deviare in rete di testa il centro di Monreal. Uno zuccherino nemmeno troppo dolce in un pomeriggio amarissimo.

La statistica chiave

36 vittorie nelle ultime 38 partite casalinghe tra Juventus e Chelsea: è questa la strepitosa striscia di Antonio Conte. Un solo pareggio (contro il Cagliari nel maggio 2013) e un solo ko, quest'anno contro il Liverpool.

Il migliore in campo

Hazard. Un iradiddio. Quando parte palla al piede, fermarlo è un'impresa impossibile. Sempre in partita, sempre elettrico, sempre perno delle giocate offensive del Chelsea. E poi c'è il gol del 2-0: un gioiello assoluto.

Eden Hazard scores for Chelsea against ArsenalAFP

Il peggiore in campo

Özil. Troppo lento e compassato nello smistamento dei palloni sulla trequarti. Scolastico e poco incisivo. E quando ha la grande opportunità dell'1-1, la spreca facendosi parare il sinistro da Cech.

Il tabellino

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses (88' Zouma), Kanté, Matic, Marcos Alonso; Pedro (83' Willian), Diego Costa, Hazard (84' Fabregas). All. Conte

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin (17' Gabriel), Mustafi, Koscielny, Monreal; Coquelin (65' Giroud), Oxlade-Chamberlain; Walcott (69' Welbeck), Özil, Iwobi; Sanchez. All. Wenger

Arbitro: Martin Atkinson

Gol: 13' Marcos Alonso (C), 53' Hazard (C), 85' Fabregas (C), 91' Giroud (A)

Note: ammoniti Mustafi (A), Matic (C)