Premier League, West Ham: si cercano rinforzi in difesa, sondato Zabaleta

Dopo una stagione culminata con la qualificazione ai preliminari di Europa League, il West Ham non è riuscito a ripetersi in questo campionato. Sia il tecnico Bilic che la società e i giocatori sono delusi, anche se quest’anno è arrivata una salvezza tranquilla. La differenza più sostanziale riguarda i numeri della difesa, che tanto bene non si è comportata: gli Hammers hanno subito più gol rispetto alla passata stagione. Un dato negativo che ha funzionato come campanello d’allarme alle orecchie della società.

Prontamente, gli uomini mercato del West Ham hanno iniziato a sondare profili. La pista più concreta è quella che porta a Zabaleta, difensore del Manchester City. L’argentino è in scadenza con i Citizens a giugno 2017 e rappresenta un’alternativa di livello ed esperienza a basso costo. La proposta degli Hammers è di 100000 sterline a settimana, con un contratto di 2 anni. Vista anche l’età del giocatore (32 anni, ndr), si tratta di un’offerta molto vantaggiosa per il ragazzo. Anche sul piano tecnico, Zabaleta rappresenterebbe un’ottimo innesto per Slaven Bilic. Centrale, terzino o anche sulla linea dei 4 nel 3-4-2-1 del tecnico croato, l’argentino potrà offrire il suo contributo alla causa degli hammers.

Gabriele Amerio