Primo squillo del Leicester: ufficiale Ndidi dal Genk

Il Leicester campione d’Inghilterra vuole risollevare la china in campionato, dove occupa attualmente la quattordicesima posizione. Con la perdita di Kanté nell’estate scorsa, Ranieri ha perso un tassello fondamentale per la sua squadra e ciò si è rispecchiato nei risultati in campionato, nonostante quelli ottimi in Champions. E così la società delle Foxes ha deciso di operare sul mercato garantendosi le prestazioni di Wilfred Ndidi.

Un affare chiuso ormai da un mese (vedi qui). La sua figura dovrebbe affiancare quella di Mendy come sostituto del centrocampista francese ora al Chelsea. Il giovane mediano nigeriano, che si è messo in luce nelle ultime due stagioni con la maglia belga del Genk, ha firmato un contratto sino al 2022. Indosserà la maglia numero 25. E nelle Foxes ritroverà il suo connazionale Ahmed Musa.

Il ventenne, che può occupare anche la posizione di centrale difensivo, avrà la grande responsabilità di non far rimpiangere Kanté. Almeno non quanto sia stato rimpianto finora. A lui spetta ora il compito di ripagare i 15 milioni di sterline più bonus spesi per il suo cartellino. In attesa delle ultime formalità burocratiche da completare in settimana, tra le quali il permesso di lavoro, Ndidi è un nuovo giocatore del Leicester.

Simone Marvulli(@sim_marvulli)

