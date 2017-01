Prove di pace tra Conte e Diego Costa: domani l'incontro decisivo e Morata è l'alternativa

Questi sono i giorni della verità per il futuro di Diego Costa. Secondo quanto riporta il giornalista Dharmesh Sheth di Sky Sports, è previsto un incontro per domani tra il manager dei Blues Antonio Conte e lo stesso giocatore, prima dell’allenamento, per provare a risanare la frattura. La sensazione è che si vada comunque verso la pace e verso la permanenza dello spagnolo a Londra, dopo il pesante litigio dei giorni scorsi. Conte sembra infatti propenso a perdonare il suo attaccante. L’offerta del Tjainjin di Cannavaro si aggira però intorno ai 94 milioni di euro, ed il Chelsea potrebbe anche decidere di accettarla nel caso in cui la situazione interna non dovesse ricomporsi. Un indizio di una possibile pace è il tentativo di redenzione dello stesso Costa: Conte ha concesso ai suoi ragazzi la domenica ed il lunedì di riposo, ma Diego Costa è stato a Cobham, il centro di allenamento, entrambi i giorni. Come detto, la sensazione è che il giocatore possa rimanere fino al termine della stagione, in attesa di discutere il suo contratto.

Per Courtois "tutti utili e nessuno indispensabile"

Seppur importante e decisivo, Costa non è indispensabile per questo Chelsea. In questa direzione vanno interpretate le parole di Thibaut Courtois, portiere belga della formazione di Conte, che dopo il successo esterno sul Leicester di Ranieri non ha mostrato preoccupazione per l’eventuale partenza del compagno:

" Se serve, possiamo anche giocare senza Diego Costa. Abbiamo sufficiente qualità per rimpiazzarlo. E’ importante per noi, ma possiamo anche giocare senza di lui. Parole chiare, dirette "

Morata il sostituto più probabile

Detto questo, nel caso in cui Costa dovesse salire sull’aereo per Tjanjin, il Chelsea non resterebbe senza sostituti. Le entrate derivanti dalla cessione di Oscar, ceduto allo Shanghai SIPG per 60 milioni di euro, e quella eventuale di Diego Costa, che si aggirerebbe attorno ai 90 milioni, consentirebbe al Chelsea di intervenire sul mercato con un discreto budget da spendere. Le alternative a disposizione però, soprattutto a gennaio, non sono molte. Uno dei nomi che sono circolati per sostituire lo spagnolo è quello di Thomas Muller, che però ha la fiducia di Carlo Ancelotti al Bayern e potrebbe non aver motivo di lasciare la Baviera, specialmente a gennaio. Una candidatura ben più solida e corposa è quella di Alvaro Morata, che al Real Madrid è la riserva di lusso di Benzema e non è sicuramente imprescindibile per Zidane. Un’offerta congrua, che dunque il Chelsea potrebbe permettersi, non incontrerebbe grosse resistenze al Bernabeu.

