Rafa Benitez riporta il Newcastle in Premier League dopo un anno di purgatorio

Rafa Benitez torna in Premier League dopo un anno di purgatorio in Championship. Decisiva per i bianconeri la vittoria per 4-1 ottenuta sul Preston North End, che permette così ai Magpies di salire a quota 88 punti e di distanziare di nove punti il Reading, a due giornate dal termine.

Dopo il Brighton, dunque, la Premier League ha la sua seconda neopromossa. Il Newcastle, dopo la dolorosa stagione scorsa sfociata nella retrocessione nonostante l'arrivo di Benitez, si riprende la massima serie dopo un'annata vissuta sempre davanti a braccetto con il Brighton. La Premier riconquista così una delle piazze storice e più affascinanti del suo panorama calcistico.