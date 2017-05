Raiola: "Nemmeno un 20enne ha le ginocchia di Ibrahimovic, i dottori lo vogliono studiare"

Zlatan Ibrahimovic è tornato a far parlare di sé, o meglio, il suo agente, Mino Raiola è tornato a parlare delle condizioni del suo assistito dopo l’intervento per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Ai microfoni di Expressen, l’agente dello svedese ha commentato come ha reagito il ginocchio dopo l’intervento:

" I dottori sono increduli. Il suo ginocchio è talmente forte che i dottori hanno detto di non aver mai visto niente di simile. Nemmeno un calciatore di 20 anni ha le ginocchia così. Zlatan è così forte che il dottore gli ha chiesto di tornare al termine della sua carriera per fare degli studi su di lui. "

Le prodezze di Ibrahimovic sul rettangolo verde sono note a tutti, sembra come se non sentisse il passare degli anni. Ogni stagione riesce a fare meglio della precedente. Dopo essere andato via dal PSG erano tutti scettici sul suo rendimento in un campionato difficile come la Premier League. Invece Ibra è riuscito a zittire tutti a suon di gol. Quest’anno, prima del brutto infortunio, è andato a segno ben 28 volte in 46 partite. Si potrebbe quindi dire che Zlatan è come il vino: più invecchia più è buono. Ma non c’è solo la grandissima tecnica e un innato senso del gol dietro alle prodezze della punta svedese. C’è anche tanto, tantissimo lavoro e sacrificio per mantenersi sempre al top della forma. Le parole dei dottori che lo hanno curato sono quindi la dimostrazione di come Zlatan tenga molto alla sua forma fisica. Ma il parere medico lascia ipotizzare che Ibra potrebbe, nonostante l’età, non risentire affatto di questo brutto infortunio grazie alle sue “ventenni” ginocchia.

Dopo che tornerà sul campo (perché l'intenzione è quella di tornare ad incantare sul rettangolo verde) e dopo che avrà appeso gli scarpini al chiodo Zlatan Ibrahimovic è atteso, non in una società come dirigente, bensì dai dottori, che lo vogliono studiare e capire i segreti della sua splendida forma fisica.

Tommaso Prantera

