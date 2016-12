Raiola: "Vicino il rinnovo per Lukaku e Ibrahimovic. Balotelli? Può tornare in Inghilterra"

Il numero uno dei procuratori Mino Raiola, in un’intervista rilasciata a “TalkSport”, ha parlato a tutto campo del mercato e del futuro di alcuni dei suoi più importanti assistiti, partendo dagli attaccanti Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, passando per il rinnovo di Blaise Matuidi con il PSG fino ad un possibile ritorno in Premier League per Mario Balotelli. Raiola prima di tutto ha parlato di Premier League, raccontando come sia vicino il rinnovo di contratto tra l’Everton e Romelu Lukaku.

“Per Lukaku abbiamo raggiungo un accordo al 99,9% con l’Everton. Stiamo parlando con il club con uno spirito positivo e siamo fiduciosi. Non ci sono problemi in vista perciò mancano solo i dettagli da mettere nero su bianco”. Il rinnovo però non garantirebbe la permanenza dell’attaccante belga a Goodison Park anche nella prossima stagione. “Se arriveranno delle offerte per il trasferimento di Romelu ne parleremo con l’Everton. Abbiamo un ottimo rapporto con il club e sappiamo bene cosa vogliono entrambi le parti”.

Restando nel massimo campionato inglese, Raiola ha parlato anche della nuova avventura al Manchester United di Zlatan Ibrahimovic. “C’è una grossissima possibilità che per Ibrahimovic ci sia un secondo anno. C’è una clausola nel suo contratto ed è più una questione di tempo che altro. La Cina? C’è stato un interesse l’anno scorso, ma Ibra ha scelto di rifiutarla: ha ancora un fuoco dentro, se fosse solo per i soldi non sarebbe al Manchester United”.

Successivamente il pensiero del procuratore italiano è finito in Ligue 1, più precisamente al suo assistito Matuidi. Dopo essere stato vicino al trasferimento in estate, ora il francese è pronto a restare al PSG. “L’estate è passata, ora le cose stanno andando naturalmente. Stiamo parlando con il club e va tutto bene. Credo che Matuidi resti al PSG”. Infine Raiola ha svelato un clamoroso retroscena sul futuro di Mario Balotelli, che si sta rilanciando con la maglia del Nizza in Ligue 1. “Balotelli potrebbe tornare in Inghilterra. Stiamo già parlando con diversi club inglesi, ma è obiettivamente ancora troppo presto per parlarne. Dobbiamo continuare a valutarlo giorno per giorno”.