Ranieri, dalla vittoria in campionato al possibile esonero

La vittoria della scorsa Premier League da parte delle “Foxes” è stato uno dei risultati sportivi più inattesi di sempre. Nessuno si aspettava un exploit del genere da una squadra abituata a lottare per salvarsi. Questa era la situazione fino a qualche mese fa. Un uomo, un eroe, che ha fatto sognare milioni di sportivi al mondo. Ora tutto è completamente ribaltato: il Leicester si trova a 2 punti dall’ultimo posto, appena sopra la zona retrocessione. Probabilmente nessuno avrebbe nulla da dire se la scorsa stagione sparisse dagli annali di storia. Eppure non si può.

Ovviamente nessuno si aspettava di ripetere l’impresa, e quei pochi che invece ci credevano non riuscivano a pensare da un punto di vista oggettivo. La rosa del Leicester non era forte, erano uomini con la bava alla bocca ad ogni partita. Quest’anno non è più così, perchè il “loro” l’hanno fatto e per gente non abituata a vincere è fin troppo.

Pur trovandosi in una situazione quasi disperata, Ranieri ha poche colpe. La società non è riuscita a sostituire un giocatore fondamentale come Kantè, che sta facendo le fortune di Conte al Chelsea, e non è riuscita a puntellare una rosa che aveva l’obbligo di viaggiare almeno a metà classifica. Paradossalmente però le “Foxes” si giocheranno gli ottavi di Champions League dopo essere passati come primi del girone, e potrebbero addirittura approdare ai quarti.

Insomma, la situazione in campionato è sicuramente critica e non consona ai campioni in carica. Ma esonerare l’artefice di una favola potrebbe essere controproducente a questo punto della stagione. Nonostante questo però dovranno arrivare punti il prima possibile per evitare una clamorosa retrocessione.