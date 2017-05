Ranieri piace sempre: l'ultima proposta arriva dal Leeds

A Claudio Ranieri di certo non mancano le proposte di lavoro. Il tecnico romano, ancora libero dopo la fine dell'esperienza del Leicester, guidato nella stagione scorsa al titolo di Premier League, può vantare tantissimi estimatori. A partire dall'Inghilterra, peraltro la destinazione preferita dell'allenatore.

L'ultima proposta in ordine di tempo, scrive il 'Daily Star', potrebbe arrivare dal Leeds militante in Championship, appena rimasto senza guida tecnica dopo le dimissioni presentate da Garry Monk per il mancato accordo sul rinnovo di contratto.

Il neo proprietario del club Andrea Radrizzani, che ha preso il controllo dopo l'addio di Massimo Cellino, starebbe pensando a Ranieri come alternativa ed appare fiducioso su un buon esito dell'accordo. Per il tecnico italiano, una sfida che richiamarebbe quella compiuta da Rafa Benitez con il Newcastle condotto alla promozione nella massima serie. L'altra opzione per la panchina è Aitor Karanka, ex manager del Middlesbrough. Ranieri ha recentemente declinato l'offerta del Watford.