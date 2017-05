Reading beffato ai rigori, l'Huddersfield torna in Premier League dopo 45 anni

Alle 16:00 (orario italiano) di oggi è andata in scena la Finale Playoff di Championship tra Reading e Huddersfield, ultima chance per le due compagini inglesi di aggiudicarsi un posto fra le grandi d’Inghilterra in vista della prossima stagione.

La partita

La partita si dimostra da subito molto combattuta: nessuna delle due squadre riesce ad imporsi sulla rivale, nessuna delle due squadre ha la minima intenzione di concedere nulla all’avversaria, in campo regna la massima accortezza e concentrazione e difatti i tempi regolamentari si concludono sullo 0-0 (curiosamente erano 20 anni che una finale playoff di Championship non terminava a reti bianche). La storia non è destinata a cambiare nemmeno nei due tempi supplementari, anch’essi terminati privi di grandi emozioni e sul punteggio di parità. Allora tutto verrà deciso dalla lotteria dei rigori (e ciò non accadeva dalla finale tra Birmingham City e Norwich City del 2002, poi vinta dal Birmingham), dove risulteranno fatali per il Reading gli errori di Liam Moore (difensore classe 1993) e Jordan Obita (centrocampista anch’egli classe 1993), il secondo fermato da una grande parata di Ward, vero eroe di giornata per l’Huddersfield.

Dopo 45 anni, riecco l'Huddersfield in prima divisione

Da subito la festa e l’emozione nell’ambiente della società del West Yorkshire è enorme, quasi incontenibile: pragmatica la faccia di Dean Hoyle, proprietario dell’Huddersfield Town FC, una faccia dove dolore, emozione, tensione, gioia ed incredulità riescono a miscelarsi alla perfezione mostrando al mondo un’espressione a dir poco meravigliosa, un’espressione che spesso solo uno sport come quello di cui sto scrivendo in questo momento è in grado di regalare. Dunque ce l’ha fatta l’Huddersfield, sarà lei l’ultima delle tre cenerentole che debutteranno al ballo della Premier League 2017-18 (le altre due sono Newcastle e Brighton). A 45 anni di distanza dall’ultima volta il valore di questa promozione non può essere minimamente descritto a parole, così come testimoniano le immagini dei festeggiamenti…