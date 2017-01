Rooney nella storia dello United, ma è solo 1-1 allo scadere a Stoke-on-Trent

Una magia di Wayne Rooney salva il Manchester United dal tracollo sul campo dello Stoke City. Punizione all'incrocio al 95' e tanti saluti al record di Bobby Charlton, con la 250a rete da Red Devil. Un gol che impatta l'1-0 costruito dallo Stoke nel primo tempo (autogol di Mata) e tenuto per 90' abbondanti. Il pari salva” lo United da una brutta figura – comunque fatta per via di un cattivo approccio della squadra di Mourinho – ma non consente di agganciare il Man City al quinto posto.

La cronaca

Queste partite sono scritte nel destino e difficilmente ci si può opporre. Quello di Wayne Rooney prevedeva che il 21 gennaio 2017 sarebbe entrato, con una prodezza, nella storia del club di cui fa parte dal 2004 e di cui è diventato un simbolo, una bandiera che sta per essere ammainata, e che il suo tecnico José Mourinho tiene spesso in soffitta (panchina) come un bel quadro che non va più di moda”. La partita di Stoke-on-Trent vive due facce completamente contrapposte: quella dello Stoke, padrone di casa, che gioca la sua onestissima gara e si porta meritatamente in vantaggio dopo 19' grazie a un autogol di Mata, che spinge in rete involontariamente un cross forte di Pieters ben smarcato da Arnautovic; e quella di Rooney, che trova il pareggio al 95' con una punizione da posizione defilata che si infila là dove un attentissimo Grant non può proprio arrivare.

Nel mezzo c'è una seconda parte di primo tempo nella quale il Man United cerca il pareggio ma trova sulla sua strada sempre l'opposizione di difesa e portiere locali e un secondo tempo di scarsissimo tenore tecnico che sembra portare all'1-0 finale, che avrebbe deluso fortemente gli ospiti – occasione persa per superare (almeno per qualche ora) i cugini del City lontani ora 1 punto – e lanciato lo Stoke a un imprevisto 8° posto con vista sull'Europa. Nonostante il pari e ad esclusione della rete capolavoro di Rooney, ne esce uno United fortemente ridimensionato dopo i 12 risultati utili consecutivi (diventati così 13), con poco nerbo e incapace di mettersi nei panni della squadra battagliera che necessita di lottare per battere anche un avversario sulla carta abbordabile, come poteva essere quello odierno. Ibrahimovic lezioso all'eccesso, Pogba spesso troppo innamorato del pallone, Mata inconcludente, per non parlare di Mkhitaryan, sostituito da un Lingard invece voglioso che centra la traversa poco prima del 90'. E Mou, in panca, stranamente silente, quasi conscio che quanto vede in campo non rispecchia la sua mentalità. Un punto guadagnato per lo United, ma dei passi indietro dopo un periodo che ha portato a 6 vittorie consecutive.

La statistica

250 – Le reti di Wayne Rooney con la maglia del Manchester United. Con la punizione gioiello di oggi supera nella classifica dei migliori di sempre Sir Bobby Charlton (149).

Il tweet

Il miglior

Wayne Rooney: non può che essere lui. Nel giorno di una brutta partita dei suoi, destinata a una sconfitta contro non una diretta concorrente, estrae dal cilindro la prodezza che vale pareggio, figuraccia (parzialmente) scampata per i suoi e record all time come marcatore nella storia del Man United. Giornata da ricordare questa per Wayne, che sale a 250 gol con la maglia dei Red Devlis... un po' meno per Mourinho e i suoi compagni, costretti al pareggio da un modesto ma combattivo Stoke City.

Wayne RooneyEurosport

Il peggiore

Il Manchester United: squadra spesso supponente, troppo sicura di sé ma incapace di entrare nella parte di chi ha bisogno di lottare per vincere. Ai propositivi tentativi del primo tempo – dove spesso è merito della difesa dello Stoke se non arriva il gol del pari – seguono i palloni troppo “molli” della ripresa e leziosità inutili, per chi deve pensare a trovare un posto nella prossima Champions League. Il gol di Rooney lo salva, ma questo United, così, non merita un posto in Europa.

Il tabellino

STOKE CITY (4-5-1): Grant; Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters; Whelan, Adam (63' Afellay), Shaqiri (74' Ngoy), Allen, Arnautovic (88' Inbula); Crouch. All. Huges

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Blind; Herrera, Fellaini (57' Rashford), Pogba; Mata (66' Rooney), Ibrahimovic, Mkhitaryan (74' Lingard). All. Mourinho

Arbitro: Mark Clattenburg

Gol: 19' aut. Mata (M), 95' Rooney (M)

Note: ammoniti Arnautovic (S), Grant (S), Pieters (S).