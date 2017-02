Sanchez dà una mano all'Arsenal: doppietta all'Hull City e fine dell'incubo

È ancora una squadra convalescente, e dopo due sconfitte di fila e un progressivo allontanamento dalla vetta non potrebbe che essere così, ma se non altro l'Arsenal torna alla vittoria. Ovvero l'unica cosa che conta, in questi casi. Il 2-0 all'Hull City, ottimamente messo in campo da Marco Silva e pienamente in partita nonostante il ko, è firmato da una provvidenziale doppietta scacciaincubi di Alexis Sanchez. Il cui primo gol, però, è frutto di un rimpallo in cui la palla gli schizza sul braccio destro prima di superare la linea di porta. Wenger, ancora in tribuna per squalifica e al centro delle solite voci sul proprio futuro in biancorosso, respira e rialza la testa: l'Arsenal supera momentaneamente il Manchester City e aggancia il Tottenham al secondo posto, ovviamente con una gara in più. Ma dall'Emirates esce con buone sensazioni anche l'Hull City di Ranocchia, ancora una volta in campo per tutti i 90 minuti: i Tigers sono ancora impelagati nella zona retrocessione, ma più volte costringono sulla difensiva un avversario più quotato. Confermando di essere in pienissima corsa per la permanenza in Premier League.

La cronaca della partita

All'Emirates non c'è spazio per respirare. Occasioni da una parte, occasioni dall'altra: entrambe hanno più volte l'occasione per passare. Anche l'Hull City: Niasse non arriva a deviare con la porta vuota il centro di Markovic, poi vede la propria incornata deviata in angolo da Cech. Bellerin, Sanchez e Özil si liberano benissimo nell'area giallonera, ma per tutti e tre l'esito è lo stesso: manca la mira per battere Jakupovic. E così serve un gol di mano per vincere la resistenza della squadra di Marco Silva: Robertson tiene al di qua della linea il diagonale di Gibbs, ma sul pallone vagante si getta lo stesso Sanchez, che vince un rimpallo col portiere e, grazie anche all'ausilio di un braccio malandrino, trova finalmente il gol. Al 34', dopo tanti attacchi, l'Arsenal è avanti.

Arsenal - Hull CityAFP

Hull City pericoloso anche a inizio ripresa: Markovic serve Niasse, che in area si gira e calcia, trovando la deviazione in angolo di Cech. Iwobi manca il 2-0 con un destro a giro alto non di molto, Walcott calcia debolmente tra le braccia di Jakupovic da ottima posizione. E allora, il finale dei Gunners non può che essere di sofferenza. Anche perché i Tigers creano più di un pericolo dal gioco aereo: Cech para su Markovic, mentre Niasse e il neo entrato Diomandé non trovano i pali del ceco sempre di testa. A segnare il gol della sicurezza nel recupero, così, è l'Arsenal: Clucas ferma con le mani sulla linea un colpo di testa di Lucas Perez e viene espulso, consentendo a Sanchez di firmare dal dischetto la propria personale doppietta. Gioco, partita, incontro.

La statistica chiave

Arsenal implacabile contro le piccole: in 6 occasioni in questo campionato ha affrontato le ultime 4 della classifica di Premier League, uscendo vincitore tutte le le volte.

Il tweet

Sanchez segna con una mano e il ricordo corre al gol “da karateka” annullato a dicembre a Ibrahimovic, a segno in acrobazia contro il Middlesbrough.

Il migliore in campo

Sanchez. Gol a parte, per un tempo intero è l'anima offensiva dell'Arsenal: le azioni più pericolose passano tutte dai suoi piedi. Meno bene nella ripresa, ma è suo anche il rigore del raddoppio.

Il peggiore in campo

Walcott. Nel momento in cui viene sostituito è, dopo Cech, il giocatore dell'Arsenal che ha giocato meno palloni di tutti: appena 25. Fuori dal gioco per larghi tratti, viene ammonito dopo un battibecco con Maguire. Pomeriggio no.

Il tabellino

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs; Oxlade-Chamberlain (82' Lucas Perez), Coquelin (69' Elneny); Walcott, Ozil, Iwobi (82' Welbeck); Sanchez. All. Wenger

Hull City (4-2-3-1): Jakupovic; Elabdellaoui (66' El Mohamady), Ranocchia, Maguire, Robertson; Huddlestone (78' Diomandé), N'Diaye; Markovic, Grosicki (60' Evandro), Clucas; Niasse. All. Marco Silva

Arbitro: Mark Clattenburg

Gol: 34' e 93' rig. Sanchez

Note: ammoniti Walcott (A), Gibbs (A), Ranocchia (H), Sanchez (A); espulso al 91' Clucas (H)