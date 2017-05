Sanchez-Giroud: l'Arsenal espugna Southampton e fa paura al City

Adesso sì l'Arsenal è tornato in piena corsa per il quarto posto, che significa preliminari di Champions League. La classifica non mente: sono solo 3 ora i punti di distacco dal Manchester City, ulteriormente avvicinato grazie a un successo tanto sofferto quanto fondamentale in casa del Southampton. Il recupero del 26° turno (rinviato a febbraio per via del concomitante impegno dei Saints nella finale di League Cup) termina 2-0 per gli uomini di Wenger, ma dopo un primo tempo così così serve una ripresa di alto livello per avere la meglio su un avversario indomito, nonostante la classifica tranquilla. Protagonista Alexis Sanchez, che con una magia delle sue apre le marcature ed è poi protagonista anche nell'azione del raddoppio firmato Giroud. “Wenger out” rimane di moda, per carità, ma intanto l'Arsenal è sempre lì, a giocarsi l'approdo nell'Europa più nobile per l'ennesima stagione. Il City quarto è a +3, il Liverpool terzo a +4 ma con una partita in più. Stai a vedere che il vecchio Arsenio riesce a farcela anche stavolta.

Alexis Sanchez of Arsenal celebrates after scoring to make it 0-1 during the Premier League match between Southampton and Arsenal at St Mary's Stadium on May 10, 2017 in Southampton, England.Getty Images

La cronaca della partita

Buon avvio del Southampton, maggiormente propositivo: i tentativi da fuori di Davis e Redmond non trovano però i pali di Cech. Quando risponde, l'Arsenal sa rendersi particolarmente insidioso: Ramsey ha una chiara occasione al quarto d'ora, ben servito in area da Chamberlain, ma nemmeno lui è preciso col destro. In generale, meglio comunque gli uomini di Puel. Che al 31' hanno l'opportunità migliore del primo tempo: Tadic controlla di petto ma perde tempo davanti a Cech, che poi è bravissimo a uscire a valanga sui piedi di Gabbiadini salvando l'Arsenal dallo svantaggio. Dopo l'uscita per infortunio di Chamberlain (dentro Bellerin), chiude Redmond: altro tentativo da lontano e stavolta Cech deve alzare in angolo.

Aaron Ramsey of Arsenal in action during the Premier League match between Southampton and Arsenal at St Mary's Stadium on May 10, 2017 in Southampton, England.Getty Images

Al rientro dagli spogliatoi, finalmente, l'Arsenal punta la sveglia. Ramsey ha un altro regalo in area ma non lo scarta, e così è un'invenzione di Alexis Sanchez a stappare il match al 60': tocco di Özil per il cileno, che con una finta fa fuori entrambi i centrali prima di battere Forster col sinistro. È una rete che regala maggiori sicurezze ai londinesi, vicini al raddoppio con un bolide di Xhaka respinto dal portiere di casa. A 10 minuti alla fine Wenger toglie Welbeck e inserisce Giroud, che 3 giri di lancette più tardi lo ripaga: Sanchez scodella per Ramsey, torre per l'ex Montpellier e incornata facile facile da due passi. Gioco, partita, incontro. L'Arsenal può ancora sognare.

La statistica chiave

20 gol in Premier League per Alexis Sanchez: è il primo giocatore dell'Arsenal a raggiungere un simile traguardo dai tempi di Robin van Persie, che nel 2011/12 ne aveva segnati 30.

Il tweet

Il migliore in campo

Sanchez. Pure lui per buona parte del match è contenuto bene dalla difesa del Southampton, ma quando decide di giocare non ce n'è per nessuno: sua la perla da 3 punti, oltre alla partecipazione nel raddoppio.

Il peggiore in campo

Yoshida. Prima viene fatto fuori come un pivellino dalla finta vincente di Sanchez, poi si perde Giroud nell'azione dello 0-2. Serata no.

Il tabellino

Southampton (4-3-1-2): Forster; Cedric, Stephens, Yoshida, Bertrand; Davis, Romeu, Ward-Prowse (70' Boufal); Tadic (81' Rodriguez); Redmond (70' Long), Gabbiadini. All. Puel

Arsenal (3-4-2-1): Cech; Holding, Mustafi, Monreal; Oxlade-Chamberlain (36' Bellerin), Xhaka, Ramsey, Gibbs; Özil (89' Coquelin), Sanchez; Welbeck (80' Giroud). All. Wenger

Arbitro: Jon Moss

Gol: 60' Sanchez, 83' Giroud

Note: ammoniti Ward-Prowse (S), Özil (A), Bellerin (A)