Senza Ibrahimovic si risveglia Rooney: lo United vince a Burnley 2-0. Benteke stende il Liverpool

Burnley-Manchester United 0-2 (21’ Martial, 39’ Rooney)

Nella prima gara senza Zlatan Ibrahimovic, il Manchester United ritrova il gol dell’altro esperto attaccante in rosa: Wayne Rooney che rompe un digiuno di marcature che durava da oltre tre mesi ed aiuta i Red Devils ad espugnare l’ostico campo del Burnley, dove prima di oggi avevano vinto solamente Arsenal, City e Tottenham. Partita non scintillante della squadra di Mourinho che, dopo la maratona in Europa League contro l’Anderlecht, lascia a riposo Mkhitaryan, Rushford e Carrick rilanciando Martial, Rooney e Fellaini. E’ proprio il francese ex Monaco che sblocca le ostilità al 21’ del primo tempo: finalizzando una grande azione di contropiede rifinita da Lingaard. In chiusura di primo tempo ecco le squillo di Rooney, scaltro a sfruttare un errato disimpegno della difesa e a scaraventare il pallone in rete con tocco sporco. In classifica i Red Devils con questo successo consolidano il 5° posto in classifica con 63 punti, restando in piena corsa per la qualificazione in Champions League.

Liverpool-Crystal Palace 0-2 (42', 74' Benteke)

Sconfitta interna pesante nella corsa Champions per il Liverpool, che cade a 'Anfield' contro il Crystal Palace nella gara valida per la 34/a giornata di Premier League. Decisiva la doppietta di Benteke, a segno al 42' del primo tempo e al 29' della ripresa, che ha replicato al vantaggio iniziale dei 'Reds' siglato da Coutinho al 24'. Con questa sconfitta la squadra di Klopp resta ferma al terzo posto a quota 66 punti, ma rischia ora di subire il sorpasso da parte delle inseguitrici, a cominciare dalle due squadre di Manchester, entrambe con due partite in meno rispetto al Liverpool. I londinesi invece salgono a 38 punti e compiono un passo forse decisivo verso la salvezza.