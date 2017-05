Sir Alex Ferguson incorona Antonio Conte: è stato nominato allenatore dell'anno

Antonio Conte è stato nominato allenatore dell'anno in Premier League in occasione della cerimonia di premiazione dell'Associazione allenatori inglesi, dopo aver condotto il Chelsea alla conquista del titolo di Premier League e alla finale di FA Cup. Il 47enne tecnico italiano, la cui squadra ha concluso con sette punti di vantaggio sul Tottenham, guiderà i Blues alla sfida di Coppa contro l'Arsenal sabato a Wembley.

"Credo di aver vissute tante emozioni incredibili nella mia prima stagione in Inghilterra, voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me, è bello ricevere questo premio, spero di meritarlo", ha commentato Conte. "È fantastico leggere tutti i nomi che hanno vinto questo trofeo ed essere con questi manager è un grande risultato per me. Spero di continuare nel migliore dei modi", ha aggiunto l'ex mister della Juventus dopo aver ricevuto il premio dall'ex manager del Manchester United Alex Ferguson.