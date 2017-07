Stampa GB: Chelsea scatenato, assalto ad Alex Sandro e Candreva

Alvaro Morata non sarà l'ultimo grande rinforzo che Roman Abramovich metterà a disposizione di Antonio Conte per riportare il Chelsea ai vertici anche in Europa.

Secondo il Daily Mail i Blues sarebbero pronti a lanciare l'assalto ad altri quattro giocatori: Alex Sandro, Antonio Candreva, Fernando Llorente e Virgil van Dijk. In totale il Chelsea, che fin qui hanno già speso oltre 150 milioni di euro per gli acquisti di Morata, Rudiger, Tiemoue Bakayoko e Willy Caballero, arriverebbe a spendere oltre i 300 milioni di euro.

Alex Sandro resta l'obiettivo numero 1 di Conte, anche se la Juve chiede non meno di 70 milioni. Per Candreva, invece, ne servirebbero almeno altri 30 per strapparlo all'Inter. Insomma, un Chelsea scatenato e pronto a tutto pur di accontentare il suo allenatore.