Sunderland, Moyes: "Sarò in panchina anche nella prossima stagione"

Londra (Regno Unito), 5 mag. (LaPresse/Reuters) - David Moyes ha confermato che nella prossima stagione sarà ancora tecnico del Sunderland, ma ha rivelato che il cannoniere Jermain Defoe potrebbe lasciare il club dopo la retrocessione della squadra. Moyes, che ha un contratto di quattro anni, ha dichiarato di aver avuto in settimana colloqui sul suo futuro con il presidente del club, Ellis Short, e l'amministratore delegato Martin Bain questa settimana, e ha già iniziato a fare progetti per il periodo in seconda divisione.

"Ho un contratto di quattro anni e sarò allenatore del Sunderland nella prossima stagione", ha spiegato alla stampa alla vigilia della trasferta in casa dell'Hull City. "So cosa bisogna fare per tornare in Premier League". Il futuro è meno sicuro per il nazionale inglese Defoe, che ha una clausola nel suo contratto che gli permette di svincolarsi dal club in caso di retrocessione. "E' possibile che vada via alla fine della stagione", ha ammesso Moyes.