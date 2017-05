Super gol di Emre Çan: Liverpool batte Watford ed è terzo da solo

Dopo Chelsea e Tottenham, indiscutibilmente le migliori della Premier League, c'è il Liverpool. O almeno questo racconta la classifica, che vede i Reds staccarsi dalle due di Manchester e prendersi il terzo posto solitario che vale l'accesso diretto alla Champions League. Lo 0-1 con cui la squadra di Klopp espugna il campo del Watford è nel complesso meritato, in virtù di una gara condotta con discreta tranquillità almeno fino a una ventina di minuti dalla fine, anche se Mazzarri può recriminare e non poco: al 4' di recupero solo la traversa impedisce a Prödl di trovare il pareggio. Decisivo, così, è il super gol messo a segno in rovesciata da Emre Çan agli sgoccioli del primo tempo: una perla da vedere e rivedere, tanto importante quanto esteticamente perfetta. L'altro lato della medaglia racconta invece di una certa preoccupazione per l'ennesimo infortunio di Philippe Coutinho, comunque apparentemente meno grave di quello che lo ha recentemente tenuto ai box per mesi: un colpo alla coscia rimediato da Mariappa, così forte da costringere il brasiliano a chiedere il cambio dopo nemmeno un quarto d'ora. Ma il Liverpool esce dal campo con 3 punti anche senza di lui: un gran bel segnale.

La cronaca della partita

L'infortunio di Coutinho, out già al 13' e rimpiazzato dal rientrante Lallana, rischia di avvilire psicologicamente un Liverpool che, senza la propria stella più lucente, fatica a creare situazioni davvero pericolose. I Reds tengono quasi sempre il pallone, ma per quasi un tempo intero non vanno oltre a un sinistro da fuori di Emre Çan (bravo Gomes a farsi trovare pronto) e a qualche spunto di Origi e Firmino. L'organizzazione del Watford, che non riparte praticamente mai ma sa chiudere adeguatamente ogni spazio, crolla però prima dell'intervallo: se Lallana sfiora l'eurogol con un sinistro al volo contro la traversa, Emre Çan lo trova, coordinandosi benissimo in area di rigore e girando in rete in rovesciata una scodellata di Lucas. Da applausi.

Tanto Liverpool anche nel primo quarto d'ora della ripresa, ma lo 0-2 non arriva. Soprattutto per l'attenzione e la bravura di Gomes, che respinge con i pugni una punizione di Milner, devia l'insidia portata da fuori da Origi e poi strega lo stesso belga, presentatosi in area davanti a lui. Errori che rischiano di pesare, perché il Watford negli ultimi 20 minuti finalmente si sveglia. Senza fare nulla di trascendentale, ma spaventando finalmente Mignolet con un paio di tentativi da lontano: il belga è però bravo sia su Capoue che su Janmaat. Lallana spreca il contropiede della possibile sicurezza facendosi rimontare da Amrabat, mentre anche Matip e Sturridge negli ultimi minuti si fanno murare dall'ottimo Gomes. Il brivido vero, però, lo corre Mignolet: al 94' Prödl si coordina benissimo in area e col sinistro colpisce in pieno la traversa. Un ultimo pericolo per Klopp, prima di lasciarsi andare a una gioia mista a sollievo.

La statistica chiave

Solo 3 tiri in porta per il Watford, contro gli 8 del Liverpool: il primo è arrivato addirittura al 23' della ripresa con Capoue.

Il migliore in campo

Emre Çan. Dinamico e vivace, va vicino al gol e poi lo trova. Che dire della perla di fine primo tempo? Chi non l'ha vista se la cerchi: ne vale la pena.

Il peggiore in campo

Deeney. Qualche fiammata e poco altro nella prestazione del capitano. Tra lui e Niang la pericolosità è pari a zero.

La dichiarazione

Emre Çan: "Non avevo mai segnato un gol così: è il più bello che abbia mai fatto. Ho visto lo spazio e mi sono buttato dentro. Pensare che inizialmente volevo andarci di testa...".

Il tabellino

Watford (3-5-2): Gomes; Mariappa, Prödl, Britos (19' Kabasele); Amrabat (85' Okaka), Doucouré, Capoue (73' Success), Cleverley, Janmaat; Deeney, Niang. All. Mazzarri

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Matip, Lovren, Milner; Emre Çan, Lucas, Wijnaldum; Origi (85' Sturridge), Firmino, Coutinho (13' Lallana, 87' Klavan). All. Klopp

Arbitro: Craig Pawson

Gol: 47' pt Emre Çan

Note: ammoniti Lucas (L), Prödl (W), Capoue (W)