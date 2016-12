Tottenham, il digiuno da trasferta è finito: 1-4 a Southampton

24 settembre. Ovvero più di tre mesi fa. Che data è? È il giorno in cui il Tottenham aveva vinto per l'ultima volta in trasferta, grazie a un 2-1 a Middlesbrough, infilando nel frattempo una striscia di tre pareggi e due ko. Un digiuno imperdonabile per quella che, bene ricordarlo, è stata la seconda forza dello scorso campionato. Un digiuno che Eriksen e compagni spezzano finalmente in casa del Southampton, rischiando grosso per una ventina di minuti prima di uscire alla distanza e stravincere con un 4-1 probabilmente bugiardo e troppo pesante per gli avversari. Sono due partite in una, quelle che si disputano al St. Mary's Stadium: Southampton volitivo per una ventina di minuti e immediatamente avanti con van Dijk, prima di sfiorare il raddoppio in più di un'occasione, e Tottenham capace di rimanere in partita, di evitare il peggio, di pareggiare, di completare la rimonta e infine di dilagare. Decisiva l'espulsione diretta di Redmond, che al 12' della ripresa stende Alli in area provocando un calcio di rigore (poi fallito da Kane) e indirizzando, di fatto, il match. Tottenham dunque sempre lì, a pochi centimetri dal quarto posto: l'Arsenal è di nuovo a -1, il Manchester United di nuovo staccato a +3. Nella corsa all'Europa che conta ci sono anche gli Spurs.

La cronaca della partita

Poco più di un minuto: è il tempo che trascorre dal calcio d'inizio al gol del vantaggio del Southampton, firmato da un van Dijk bravo a svettare sulla punizione di Ward-Prowse e a battere Lloris di testa. Il Tottenham, già sotto nel punteggio, non ha ancora toccato palla. Per una ventina di minuti la situazione non cambia: completamente in bambola, gli uomini di Pochettino rischiano di beccare il raddoppio prima da Redmond (staffilata a lato di un niente) e poi da Bertrand (centro insidiosissimo spazzato da Vertonghen davanti al portiere). Poi, a sorpresa, la gara cambia a partire dal 19': il minuto del pareggio di Alli, che salta altissimo deviando in rete la scodellata di Rose. Da lì alla fine del tempo giocano solo gli Spurs, che recuperano palloni su palloni, disegnano trame eleganti e mettono alle corde un avversario intimorito, mancando il sorpasso con Eriksen e Wanyama.

Virgil van Dijk (Southampton) domine la défense de TottenhamAFP

La ripresa è un filo rosso. 7 minuti e il sorpasso è servito: angolo di Eriksen, Kane si stacca dalla marcatura e di testa incorna alle spalle di Forster il pallone dell'1-2. Tottenham in controllo totale: al 56' Alli viene steso in area da Redmond e Dean assegna il rigore agli Spurs, espellendo l'ex Norwich per fallo in chiara occasione da gol. Ma Kane, dal dischetto, grazia i Saints sparacchiando alle stelle forse per colpa di una zolla. In 11 contro 10, è assalto Tottenham: Wanyama scalda le mani di Forster, Eriksen colpisce in pieno la traversa. A nulla servono i tre cambi in un colpo solo effettuati da Puel. Il gol dell'1-3 arriva a 4 minuti dalla fine: lo segna il neo entrato Son, che scatta in contropiede fulminando Forster con un sinistro incrociato. Pochi secondi ed ecco pure il poker: Rose per Alli, destro piazzato nell'angolo più lontano e goleada completa. Il tabù da trasferta, finalmente, è rotto.

La statistica chiave

Apporto determinante, quello di Dele Alli al gioco offensivo del Tottenham: alla sua cinquantesima presenza in Premier League, il gioiello ex MK Dons ha già messo a referto 16 gol e 10 assist. E ha solo 20 anni.

Il tweet

Hanno trovato il pallone sparato alle stelle da Kane dal dischetto...

Il migliore in campo

Dele Alli. Decisivo con il gol dell'1-1, il vero momento di svolta della partita del Tottenham. La doppietta completata nel finale lo premia per una prestazione ancora una volta deliziosa.

Il peggiore in campo

Jay Rodriguez. Corpo estraneo del Southampton: tocca meno palloni di tutti, solo 23, non entrando mai in partita. Inevitabile la sostituzione a una ventina di minuti dalla fine.

Il tabellino

Southampton (4-3-3): Forster; Cedric, Fonte, van Dijk, Bertrand; Ward-Prowse, Romeu, Davis (72' Hojbjerg); Redmond, Rodriguez (72' Long), Boufal (72' Tadic). All. Puel

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Walker, Dier, Vertonghen, Rose; Wanyama, Dembelé (82' Winks); Sissoko (74' Son), Alli, Eriksen; Kane (89' Janssen). All. Pochettino

Arbitro: Mike Dean

Gol: 2' van Dijk (S), 19' Alli (T), 52' Kane (T), 85' Son (T), 87' Alli (T)

Note: ammoniti Dembelé (T), Walker (T), Rose (T), Long (S), Vertonghen (T); espulso Redmond (S) al 57'; al 58' Kane (T) ha sbagliato un rigore