Tragedia di Hillsborough: il Liverpool banna a vita i giornalisti del "The Sun"

In queste ultime ore, dalla stampa inglese giunge la notizia che il Liverpool ha ufficialmente bannato l’importante tabloid “The Sun“. D’ora in poi infatti, i giornalisti del quotidiano londinese non avranno più accrediti per la tribuna stampa di “Anfield Road”, e non potranno più intervistare i giocatori tesserati per la squadra di Klopp al termine degli allenamenti.

Il motivo di questa drastica decisione è collegato alla tragedia di Hillsborough, risalente al 15 aprile 1989. Quel giorno, nell’omonimo impianto di Sheffield, era in programma la semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest. A pochi minuti dal fischio d’inizio, novantasei tifosi del Liverpool persero la vita in quanto schiacciati dalla calca per via della cattiva gestione dell’ingresso dei tifosi.

Il governo inglese aprì un’inchiesta su questa vicenda. Quasi un anno fa, precisamente alla fine dello scorso aprile, è stata definitivamente accertata la responsabilità della South Yorkshire Police che, inizialmente, aveva cercato di attribuire la colpa agli stessi sostenitori dei “reds“.

Verrebbe ora da chiedersi: cosa c’entra il “The Sun“? Pochi giorno dopo quell’orribile evento infatti, il giornale londinese presentò il titolo “The Truth”, cioè “La Verità”, riportando le accuse di un poliziotto anonimo, secondo cui i tifosi del Liverpool avrebbero svuotato le tasche delle vittime e urinato addosso agli stessi poliziotti.

Così, sia i famigliari delle vittime che numerosi supporters avevano avviato una campagna per boicottare il quotidiano, specie negli ultimi mesi. La testata medesima e il suo editore, Kevin McKanzie, hanno poi provato a scusarsi per quel titolo e per il contenuto dell’articolo in questione, ma tali tentativi non sono stati accettati.

Ora, questo gelo tra il Liverpool e il “The Sun” è divenuto ufficiale.

Raffaele Campo

