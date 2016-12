Tutti pazzi per van Dijk: anche il PSG entra in corsa

Quando sei alto 1,93 metri, guidi la difesa con personalità ed eleganza e sei uno dei pilastri della nazionale olandese, è difficile non attirare attenzioni. Specie se hai anche un buon fiuto del gol. Ecco cos’è Virgil Van Dijk, il prototipo di difensore moderno. Ancora giovane ma molto esperto, il centrale di Breda sembra aver stregato gli osservatori di mezza Premier League e non solo. Nelle ultime ore, infatti, il Psg sembra aver individuato nell’olandese il partner ideale per Thiago Silva.

Fisico, tecnico e con spiccate doti da leader, Van Dijk sarebbe l’ideale per qualsiasi allenatore: puntuale e deciso nelle chiusure, ordinato quando si tratta di far partire il gioco dalle retrovie. In genere ha anche un bel feeling con il gol: sebbene sia ancora a secco nelle 12 partite di campionato, nel girone di Europa League ha gonfiato la rete per ben due volte.

Altra caratteristica è l’incredibile affidabilità: una continuità di rendimento che pochi altri stanno dimostrando. È anche per questo che la squadra di Emery sarebbe interessata a portare in Francia il pilone olandese.

Per quanto riguarda le altre concorrenti, le minacce più concrete sembrerebbero arrivare dall’Inghilterra: United, Chelsea e Everton avrebbero già fatto un sondaggio. La clausola rescissoria nel contratto, pari a 25 milioni, giocherebbe a favore di quest’ultime squadre. Si prosspetta una sessione di mercato a dir poco infuocata…