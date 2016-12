Ufficiale, Chelsea: Oscar in Cina per 60 milioni, giocherà per lo Shanghai SIPG

E’ ufficiale il primo colpo di mercato di gennaio: Oscar lascia il Chelsea e va in Cina. Lo comunica la società inglese in una nota sul proprio sito ufficiale. Il trequartista brasiliano andrà a giocare allo Shanghai SIPG. Secondo quanto riportano i media inglesi la società cinese verserà circa 60 milioni di euro nelle casse dei Blues. Molto apprezzato da José Mourinho, Oscar non ha mai avuto grande spazio con Antonio Conte, che lo ha fin da subito messo ai margini della squadra. Chiude la sua esperienza in Blues con 203 presenze e 38 gol complessivi.

Il comunicato ufficiale del Chelsea

" Oscar, 25 anni, giocherà nella Super League cinese a partire dall’inizio di gennaio. Con il Chelsea ha disputato 4 stagioni e mezzo, aiutando la squadra a vincere una Premier League, una Coppa di Lega e una Europa League. E’ stato due volte premiato per il Gol più bello della stagione della squadra nel 2012 (contro la Juventus) e nel 2014 (contro il QPR). Il Chelsea ringrazia Oscar per il suo straordinario rendimento e augura al giocatore le migliore fortune per il suo prossimo futuro. "

" "