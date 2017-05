Ufficiale: Walter Mazzarri lascerà il Watford a fine stagione

La sfida in programma domenica al Vicarage Road Stadium contro il Manchester City sarà l’ultima partita di Walter Mazzarri sulla panchina del Watford. Con una nota pubblicata sul proprio sito internet il club londinese, di proprietà della famiglia Pozzo, ha annunciato la rescissione consensuale al termine della stagione sportiva con il tecnico di San Vincenzo, che da settimane era finito nel mirino di squadra, ambiente e media. Proprio stamane il Daily Mail rivelava come tra Mazzarri e i calciatori ci fosse una frattura insanabile con la grande parte dei giocatori stanchi di ricevere indicazioni in italiano e che in caso di conferma la stragrande maggioranza dei calciatori avrebbe chiesto la cessione. Nella nota, il club ha smentito la ricostruzione del tabloid: resta comunque il fatto che i rapporti si erano indubbiamente usurati e che questa soluzione è la naturale conseguenza di un rapporto che non era destinato a durare.

Il tecnico toscano, arrivato nel maggio scorso al posto di Quique Sanchez Flores, ha condotto gli Hornets a una tranquilla salvezza in Premier League, ma ha visto precipitare la sua squadra al 16° posto dopo aver perso le ultime cinque partite di fila, l'ultima contro il Chelsea di Antonio Conte vincitore della Premier League. Puel, Aitor Karanka e Marco Silva, al momento, sono i nomi più gettonati per allenare il Watford nella prossima stagione. Niente più tecnici italiani (dal 2013 ben tre sono stati i tecnici italiani avvicendatisi sulla panchina degli Hornets: Zola, Sannino e Mazzarri), ma quasi certamente nemmeno manager inglesi.