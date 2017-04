Un lampo di Eriksen tiene aperta la Premier: Il Tottenham batte il Crystal Palace 1-0

La gioia di Pochettino al termine del match la dice tutta sulla tensione e sulle difficoltà di questo derby londinese. Non era certamente un'impresa impossibile quella del Tottenham, ma lo scoglio Crystal Palace era di quelli veramente ardui e complicati. Invece gli Spurs ne escono indenni e tengono aperta la Premier League.

Vittoria non bella, forse non meritata, sicuramente sudatissima. Dopo un primo tempo assolutamente non all'altezza, il Tottenham esce fuori alla distanza, portando a casa i tre punti grazie al lampo di Eriksen da lontano. Ce l'ha messa tutta il Crystal Palace a mettere in difficoltà gli ospiti, soprattutto nel primo tempo grazie al tanto pressing. Ma Pochettino è bravissimo a cambiare la squadra nella ripresa e la banda di Allardyce sparisce nella ripresa. E così, dopo Chelsea, Liverpool e Arsenal, non riesce l'ennesima vittoria di prestigio del Palace.

Il Tottenham ne esce, alla fine, da grande squadra, lottando contro una pressione incredibile. Il Chelsea vede il rettilineo d'arrivo, gli Spurs comunque rimangono agganciati a -4. Questa si che è veramente un'impresa, ma c'è ancora una corsa al titolo.

Tottenham Hotspur's Danish midfielder Christian Eriksen celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Crystal Palace and Tottenham Hotspur at Selhurst Park in south London on April 26, 2017.Getty Images

La cronaca

Escluso Cabaye fuori e McArthur dentro, solita formazione che ha dato tante soddisfazioni nelle ultima settimane a Allardyce per quanto riguarda il Palace, con il pericolosissimo tridente offensivo composto da Zaha-Benteke-Townsend. Dall'altra parte Pochettino prova la difesa a tre, in attacco Eriksen e Alli a supporto di Kane.

Senza reti e zero palle gol questo primo tempo comunque intenso. Male il Tottenham nei primi 45', che non ha mai avuto il controllo del match. Il Palace ama non fare la partita, attendere e ripartire. Negli ultimi tempi ha messo tanto in difficoltà le big e ci riesce anche nella prima frazione contro un avversario privo di personalità a Selhurst Park. La difesa a tre non funziona, tiene troppo il baricentro basso. Solo tiri dalla distanza per entrambe le compagini e naturalmente 0-0 dopo un minuto di recupero.

Il pareggio non serve minimamente al Tottenham, e così Pochettino boccia il centrocampo titolare e mette dentro Son e Sissoko, riportando la difesa a quattro. La mossa è vincente e il Palace non riesce più ad arginare l'onda offensiva degli ospiti. Il gol arriva da lontano con un gran destro di Eriksen, che regala tre punti fondamentali agli Spurs che rimangono in corsa.

Il Tweet da non perdere

La statistica chiave

Ecco le ultime statistiche di Eriksen. Semplicemente decisivo.

Il migliore

Christian ERIKSEN: Non brilla in maniera vigorosa, ma è sicuramente in uno stato di forma stellare e anche oggi lascia il segno con un grande lampo da lontano.

Il peggiore

Victor WANYAMA: Si fa subito ammonire, dopo qualche minuto rischia l'espulsione per un'entrata in ritardo. Sempre fuori tempo, viene bocciato da Pochettino al termine del primo tempo. Appena uscito il Tottenham comincia a giocare, portando a casa tre punti fondamentali.

Tabellino

Crystal Palace (4-2-3-1): Hennessey; Ward, Kelly, Sakho (dal 56' Delaney), Schlupp; McArthur (dal 63' Cabaye), Milivojevic; Puncheon Zaha, Benteke (dall'80 Campbell), Townsend. All. Allardyce

Tottenham (3-4-3): Lloris; Dier, Alderweireld, Vertonghen, Walker; Wanyama (dal 46' Son), Dembélé (dal 46' Sissoko); Davis, Eriksen, Kane; Alli (dal 93' Trippier). All. Pochettino

Gol: Eriksen (T)

Ammoniti: Wanyama (T), Walker (T), Kane (T), Ward (C), Milivojevic (C), Zaha (C)

Espulsi: Nessuno.