Una doppietta di Sanchez regola il Sunderland: l'Arsenal crede ancora alla Champions

Una fatica incredibile, un assedio durato 72 minuti di fronte ad un Sunderland combattivo e coriaceo: alla fine è Alexis Sanchez a regalare ossigeno e speranze ai Gunners, che con questo successo si portano a meno uno dal Liverpool con un solo turno da giocare e possono ancora sperare nella qualificazione alla Champions League. Contro il Sunderland già retrocesso, l'Arsenal impiega 72 minuti per trovare il gol che spiana la strada verso il successo.

La cronaca della partita

L’Arsenal è obbligato a vincere e per forza di cose parte forte: al minuto otto Girodu devia con il gomito un destro da fuori di Sanchez, segnando, ma il gol viene giustamente annullato. Tre minuti dopo è ancora Giroud ad annusare il profumo del gol, ma davanti a Pickford si emoziona e gli calcia addosso. Un minuto più tardi ci prova Bellerin, ma il suo sinistro a giro termina alto sulla traversa. Dopo la mezz’ora si affaccia in avanti anche il Sunderland: al 34’ e al 37’ Peter Cech è decisivo nel dire di no prima a Ndong e poi a Defoe. Sul finire del primo tempo, tornano a premere i Gunners: al 44’ Bellerin viene imbeccato da Ozil ma, a tu per tu con Pickford, calcia sull’esterno della rete anziché servire Sanchez, liberissimo in mezzo. In apertura di ripresa, Monreal e Cech rischiano di commettere l’ingenuità della settimana: retropassaggio folle dello spagnolo per Cech, che era fuori dai pali e in recupero la tocca con la mano: punizione a due in area per il Sunderland, che non viene sfruttata da Larsson. Al 54’ è ancora il Sunderland a mettere i brividi all’Emirates: Jones si accartoccia in area per colpire di testa un pallone che potrebbe tranquillamente colpire di piede, e spreca un’occasione clamorosa a due passi da Cech. Al 59’ Cattermole salva sulla linea un tentativo di Mustafi, al 67’ Giroud si avvita su un cross di Gibbs ma il suo tentativo lambisce il palo lontano. Wenger è poi obbligato a scoprirsi, inserisce Welbeck ed Iwobi e al 72’ l’Arsenal sblocca il match: lancio di Xhaka, sponda in mezzo di Ozil per Sanchez che a porta sguarnita deve solo appoggiarla. Dieci minuti dopo, all’81’, è di nuovo Alexis Sanchez ad andare in gol: Pickford dice di no a Giroud ma deve arrendersi sul tap-in del cileno, che chiude la partita.

La statistica chiave

16 - L'Arsenal non ha mai perso in 16 incontri casalinghi di Premier League contro il Sunderland.

Il tweet

Il migliore in campo

Jordan PICKFORD – Se l’Arsenal ci mette 72 minuti a segnare, buona parte del merito è sua. E se gli stessi Gunners non arrotondano il punteggio, il merito è sempre da ascrivere a lui. Compie almeno sette interventi decisivi.

Il peggiore in campo

Nacho MONREAL – La sua zona di competenza è terra di conquista per il Sunderland, che affonda spesso e volentieri da quella parte. Rischia poi di commettere la frittata con quel retropassaggio per Cech che per poco entra in rete.

Il tabellino

Arsenal (3-4-3): Cech; Holding, Mustafi, Monreal; Bellerin, Xhaka, Ramsey (dal 69’ Welbeck), Gibbs (dal 69’ Iwobi); Ozil, Sanchez; Giroud (dall’85 Walcott). All. Wenger

Sunderland (4-3-3): Pickford; Jones, Manquillo (dall’81’ Januzaj), O'Shea, Kone, Oviedo; Ndong (dall'88' Ndong), Larsson, Cattermole (dal 77’ Gooch); Borini, Defoe. All. Moyes

Arbitro: Roger East

Ammoniti: Bellerin, Monreal, Ozil, O’Shea