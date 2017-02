Una vita al Chelsea e la Champions del 2012: si ritira anche Frank Lampard

Dopo essere stato accostato a diversi club nelle ultime settimane di gennaio (ci avevano provato Hull City e Swansea City) Lampard conferma il suo ritiro al calcio. L’avventura a New York è stata infatti l’ultima pagina della straordinaria carriera del centrocampista britannico che tra West Ham United e Chelsea ha collezionato nel proprio palmarès 3 Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cup, 2 Community Shield, una Coppa Intertoto, una Europa League e una Champions League, il tutto coadiuvato con lo straordinario record di essere il miglior marcatore della storia del Chelsea con 211 reti (in tutte le competizioni). Peccato per la Nazionale, anche lì il classe ’78 ha provato ad essere determinante ma la Nazionale dei Tre Leoni non ha avuto grande fortuna nelle ultime rassegne continentali e mondiali.

Gli inizi

Frank Lampard si forma nelle giovanili del West Ham United, stessa squadra del padre Frank Lampard Sr che con gli hammers vinse a suo tempo due FA Cup. Nel ’95 viene spedito in prestito allo Swansea City dopo debutta ufficialmente in Second Division, prima del ritorno al West Ham allenato dallo zio Harry Redknapp. C’è il debutto in Premier League, la vittoria dell’Intertoto nel 1999, ma il suo sodalizio con gli hammers si conclude nell’estate del 2001 a seguito dell’addio di Redknapp. Per Lampard è ora di un’altra avventura, e approda al Chelsea, fortemente voluto da Claudio Ranieri.

L’era Mourinho

Con Ranieri diventa subito uno dei giocatori più importanti del Chelsea tanto da portare a casa un record assurdo, quello delle 164 gare consecutive in Premier League (striscia conclusa nel 2005), senza mai uno stop, mai una squalifica o un infortunio. Con Mourinho arriva il salto di qualità, migliora tutto il Chelsea ma migliora soprattutto Lampard che comincia ad essere decisivo anche con i gol, oltre che con gli assist e giocate importanti a centrocampo. L’unico neo è la Champions visto che il Chelsea sfiorerà la finale in due occasioni, venendo però eliminati in ambo i casi dal Liverpool. Via Mourinho, si avvicendano in panchina Grant, Scolari, e Hiddink ma la Champions tarda ad arrivare (c’è la finale persa a Mosca contro il Manchester United dove lui segna sia a partita in corso, sia nella lotteria dei tiri di rigore) e anche in campionato si fa nuovamente fatica. Quello è il periodo nerissimo per Lampard che pensa anche all’addio da Londra a seguito della morte della madre, con Mourinho che cerca di portarlo con sé (ma senza successo) all’Inter.

Lampard Mourinho - Chelsea - Champions League 2006/2007 - LaPresseEurosport

Il biennio Ancelotti

Nel 2009 arriva Ancelotti per dare nuova linfa al Chelsea. Il tecnico italiano riesce nel suo intento, non solo la squadra torna a vincere (per la prima volta nella storia del Chelsea i blues riescono a portare a casa la coppia di trofei Premier League-FA Cup) ma lo stesso Lampard - se possibile - migliora ancora, passando da centrocampista centrale o mezzala a trequartista puro. Il classe ’78 diventa un vero e proprio bomber, non solo un centrocampista capace ad inserirsi nell’area avversaria. Nella stagione 2009/10 sono 27 i gol stagionali, 22 nella sola Premier League, un vero e proprio record per un centrocampista. Tra nuovi record e nuovi successi, quel Chelsea di Ancelotti fallirà però in Champions con il risultato di un nuovo cambio in panchina.

Lampard Ancelotti - Chelsea - Champions League 2009/2010 - LaPresseEurosport

La Champions del 2012

Arriva Villas-Boas e il Chelsea cambia tutto, dal modo di giocare al modulo, dal modo di approcciare alla gara alla scelta degli uomini da mandare in campo. Il risultato non è ottimo e per la seconda parte della stagione viene promosso Roberto Di Matteo. Le cose cambiano, autogestione o no, il Chelsea torna grande e finalmente vince quella Champions tanto attesa con Lampard assoluto protagonista. A Barcellona si prende la fascia di capitano dopo il rosso comminato a Terry e il classe ’78 non fallisce nel suo essere leader, guidando la squadra sia alla qualificazione alla finale (dopo il 2-2 del Camp Nou), sia alla conquista dell’ambito trofeo, all’ultimo atto contro il Bayern Monaco (dove segna, inoltre, ai tiri di rigore).

Il passaggio (controverso) al Manchester City

Dentro Benitez e lì si rompe qualcosa con Lampard che pensa davvero a cambiare aria. C’è la tentazione MLS con il New York City ad attenderlo, ma prima passa al Manchester City, squadra molto ‘legata’ alla compagine statunitense. Visto i trascorsi con i citizens, il suo passaggio al Manchester City è a dir poco controverso. Da una parte l’aver lasciato il Chelsea per unirsi agli odiati rivali del Manchester City, dall’altro il passaggio poco chiaro tra New York City e Manchester City che in molti avevano definito come scorretto per aver usato [il New York] il nome del giocatore per una promozione disonesta oltre ad una scarsa trasparenza nella gestione dell'affare. Con il City non vincerà nessun trofeo ma il centrocampista resta comunque nel cuore dei tifosi locali per l’impegno profuso.

Lampard - Manchester City-Southampton - Premier League 2014/2015 - LaPresse/PAEurosport

L’avventura in MLS

Finita, davvero, l’avventura inglese, passa a New York insieme all’ex Barça David Villa. Complice qualche infortunio, la prima stagione di Lampard negli USA non è perfetta tanto da essere votato come giocatore peggiore del campionato. Nella seconda stagione non va tanto meglio visto che il suo esordio è nella sconfitta per 7-0 contro i ‘cugini’ del New York Red Bulls nel derby. Lampard però si riprenderà e con una serie consecutiva di gol, trascina il City fino ai Playoff. Una volta terminata la post-season la compagine di New York ufficializza la conclusionedel contratto di Lampard, di fatto l’ultimo atto della carriera del 38enne.