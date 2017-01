Vidal verso il Chelsea? Galeotto fu il "like" su Instagram

Nell'era digitale, è cambiato anche il modo di rintracciare notizie di calciomercato: ora è buona cosa tenere sempre sott'occhio i famosi "social" di società, calciatori e agenti.

Proprio da questa fonte arriva una possibile notizia: è Arturo Vidal a darcela, visto il "like" messo a un post di una pagina di tifosi del Chelsea, "famouscfc". Il messaggio diceva: "Conte vuole riunirsi a Vidal, sembra che Conte desideri qualche grande nome per rinforzare la squadra nella seconda parte della stagione. Voi volete Vidal al Chelsea?".

In effetti negli ultimi giorni la notizia era circolata parecchio: dopo la partenza di Oscar per la Cina, il Chelsea ha circa 60 milioni di euro freschi da spendere sul mercato. Antonio Conte avrebbe accantonato l'ipotesi Radja Nainggolan per fiondarsi su Arturo Vidal, giocatore lanciato proprio da lui alla Juventus, che - si dice - potrebbe lasciare il Bayern Monaco per il Chelsea se l'offerta raggiungesse i 45 milioni di euro.

