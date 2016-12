Vintage Leicester! 1-0 al West Ham e ossigeno puro per le Foxes

Ossigeno puro. Difficile definire in altro modo i tre punti incamerati dai Campioni d’Inghilterra che consentono loro di trarsi d’impaccio in classifica allontanandosi dalle zone più paludose. Successo quanto mai sofferto per la banda Ranieri e ottenuto con le unghie e con i denti, con la tempra della squadra abituata a lottare anche per obiettivi molto poco nobili. A decidere l’incontro – e matare gli Hammers – è lo splendido gesto atletico di Islam Slimani, imperiale stacco aereo su cross al bacio di Albrighton. Il 2016 fatato delle Foxes si conclude nel migliore dei modi.

La cronaca della partita

Leicester meritatamente in vantaggio grazie all’inzuccata aerea in sospensione di Islam Slimani su cross radiocomandato dalla destra di un sontuoso Albrighton; il West Ham reagisce con rabbia ed è Kasper Schmeichel a conservare il vantaggio Foxes a suon di prodezze, ma nel finale di parziale Randolph si supera sulla punizione arrotata di Mahrez.

Secondo tempo in apnea per il Leicester che non riesca a raddoppiare ipotecando la pratica con largo anticipo ed è costretto a subire il forcing avversario; per fortuna della banda Ranieri c’è Kasper Schmeichel a proteggere le Foxes. Il West Ham sbatte contro un muro.

La statistica chiave

11 - Primo clean sheet dopo 11 partite di astinenza per il Leicester di Claudio Ranieri che pone così alla striscia negativa "record".

Il tweet

Il migliore

Kasper Schmeichel – L’emblema di un Leicester tutto cuore e grinta. Protegge e conserva il vantaggio dei suoi con determinazione e classe, contribuendo a erigere un muro davanti alla sua area piccola. Leone.

Il peggiore

Reid – Perché Islam Slimani fa il bello e il cattivo tempo senza incontrare resistenza. Sciagurato.

Il tabellino

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Chilwell; Drinkwater, Amartey; Gray (80' Okazaki), Mahrez (71' Fuchs), Albrighton; Slimani (83' Ulloa) Allenatore: Ranieri

West Ham (4-2-3-1): Randolph; Nordtveit, Reid, Ogbonna, Cresswell; Noble (57' Lanzini), Kouyate (78' Fernandes); Antonio, Ayew (66' Feghouli), Payet; Carroll Allenatore: Bilic

Arbitro: Taylor

Gol: 20’ Slimani

Note – Ammoniti: Huth, Schmeichel, SImpson, Amartey, Albrighton; Ogbonna, Nortdveit, Lanzini