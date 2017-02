Watford stregato da Niang, si va verso il riscatto immediato

In gol all'esordio contro il Burnley, M'Baye Niang ha già stregato tutti al Watford. Non a caso secondo la stampa inglese, il club allenato da Walter Mazzarri avrebbe già deciso di esercitare il diritto di riscatto per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore. Il 22enne Niang è arrivato in prestito dal Milan con un riscatto fissato a circa 15 milioni di euro.

Proprio Mazzarri ha detto di aver trattato l'attaccante francese "come se fosse mio figlio".

"Ho sempre stato un mio sogno poter giocare in Premier League, sono molto felice del mio gol. Sono venuto al Watford per restare qui a lungo", ha detto Niang.