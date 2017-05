Wenger-Arsenal, il matrimonio continua! Contratto rinnovato per altre due stagioni

Dopo le polemiche di tutta una stagione, sembrava impossibile vedere Wenger ancora sulla panchina dell’Arsenal anche nella prossima annata. La mancata qualificazione alla Champions, per la prima volta dopo 19 anni, sembrava la classica goccia che fa traboccare il vaso per dire addio al manager francese, ma la volontà di Wenger di mettersi ancora in gioco e la vittoria della FA Cup contro il Chelsea ha dato alla dirigenza un motivo in più per continuare.

" Parlando di flop, come non citare quello di Wenger all'Arsenal. Ok, i gunners si giocheranno la finale di FA Cup, ma non sono riusciti ad entrare nelle big 4 di Premier League e qualificarsi quindi alla Champions per la prima volta dopo 19 anni. Non un risultato banale, visto che l'Arsenal non ha mai dato garanzie dall'inizio della stagione. Emblematiche le proteste dei tifosi, già da gennaio, pronti a chiedere la testa di Wenger che all'Arsenal ha fatto il suo tempo. Ogni trasferta sembrava un Wenger-out tour, ma per ora il francese non pare convinto a mollare la panchina londinese. [Le pagelle dei campionati esteri] "

Wenger guiderà l’Arsenal per la 22esima stagione consecutiva, in questi anni il tecnico francese ha vinto 3 volte la Premier League (l'ultima nella stagione 2003-2004), 7 volte la FA Cup e 6 volte la Community Shield.

" Io amo questo club e non vedo l’ora di cominciare la prossima stagione con rinnovato ottimismo. Abbiamo un gruppo di giocatori molto forti e con alcuni nuovi innesti possiamo tornare al successo. Già in questi giorni, siamo impegnati per rinforzare l’Arsenal e costruire una squadra competitiva, che possa fare un ottimo campionato. Sono contento di avere la fiducia della società e per questo sono motivato a vincere più trofei possibili. [Arséne Wenger] "

Si può cominciare, dunque, a fare mercato con Wenger molto attivo nel cercare di trattenere giocatori come Özil e Alexis Sánchez che non hanno ancora firmato il rinnovo di contratto, attendendo buone nuove dalla società. Il tedesco, dovrebbe restare con assoluta tranquillità, più ostica la situazione del cileno che è richiesto da Atlético Madrid, PSG, Bayern Monaco e Juventus.