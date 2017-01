West Ham, il Chelsea si inserisce nella corsa per Payet

Le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dal tecnico del West Ham Slaven Bilic “Dimitri non vuole più giocare con noi” non hanno lasciato spazio a ipotesi. Non è infatti una novità che l’esterno francese voglia lasciare gli Hammers. Dopo una stagione fantastica con il West Ham e un Europeo da sogno, il numero 27 credeva di riuscire a trovare spazio in un top club europeo ma, in realtà, questa occasione non è mai arrivata.

Il Marsiglia, già da qualche tempo, sta facendo leva sulla volontà del giocatore per riportarlo in Francia. Prima di arrivare al West Ham, infatti, Payet aveva giocato per due anni nell’OM. Nelle ultime ore, però, c’è stato un inserimento del Chelsea di Antonio Conte alla corsa per il francese. I Blues hanno chiesto informazioni alla dirigenza del West Ham per capire se si può lavorare per portare Payet a Stamford Bridge.

Matteo Falleni (Twitter @MatteoFalleni_)