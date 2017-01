Wijnaldum risponde a David Luiz: 1-1 a Liverpool e Chelsea a +9

La sensazione è che al minuto 77 di un effervescente Liverpool-Chelsea Diego Costa abbia sbagliato un rigore che sapeva tanto di match point dell'intera Premier League: se i Blues avessero espugnato Anfield, infatti, il vantaggio sulle inseguitrici avrebbe sforato la doppia cifra. L'1-1 è invece rimasto intatto - frutto della punizione pennellata di David Luiz e del guizzo di Wijnaldum - in questo Tuesday Night di lusso. Un risultato comunque auspicabile per la banda Conte, complice il pareggio del Tottenham a Sunderland e il pesantissimo ko dell'Arsenal in casa contro il Watford, si tramuta in oro: il Chelsea ha le mani sulla Premier League e dopo Claudio Ranieri un altro allenatore italiano è destinato a raccoglierne il testimone.

La cronaca

Parte a razzo il Liverpool con Courtois a distendersi in bello stile sulla cannonata di Wijnaldum, ma il Chelsea contiene, amministra e colpisce con punizione alla Drogba” di David Luiz con Mignolet ancora intento a disporre la barriera. Liverpool frastornato, Blues più centrati e in partita che mai.

Il copione è lo stesso: i Reds partono forte ma stavolta trovano il vantaggio grazie al perentorio stacco di testa di Wijnaldum su invito di Milner, sporcati leggermente da Moses. La partita è bellissima e subisce un altro scossone a un quarto d'ora dal termine quando Matip atterra Diego Costa in piena area di rigore: sul dischetto si presenta lo stesso attaccante del Chelsea che però si fa ipnotizzare dal dischetto da Mignolet. Brividi sparsi nel finale ma il risultato non cambierà.

La statistica chiave

7 - Simon Mignolet ha parato 7 rigori in Premier League dalla stagione2011/12; più di ogni altro portiere nel parziale.

Il tweet

Il migliore

N’golo KANTE 7,5 – Uno e trino. Dominante per forza fisica e predisposizione alla battaglia, recupera quantità industriale di palloni e vince ogni contrasto. Tesoro inestimabile.

Il peggiore

Roberto FIRMINO 4 – Un’agonia. Sbaglia ogni singola decisione e, con un pallone solo da spingere in rete, riesce nell’impresa di calciare il pallone in tribuna.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Lovren, Matip, Milner; Henderson, Can; Wijnaldum, Lallana (90' Origi), Coutinho (75' Mane); Firmino.

Chelsea (4-3-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian (83' Fabregas), Diego Costa (90' Batshuayi), Hazard (72' Pedro)

Arbitro: Clattenburg

Gol: 57' Wijnaldum; 24’ David Luiz

Note – Ammoniti: Henderson, Milner; Willian