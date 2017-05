Yaya Touré e il suo agente donano 100.000 sterline alle vittime dell'attentato di Manchester

Per una questione di soldi - e di orgoglio - avevano litigato con Pep Guardiola, e ora i soldi diventano un modo per tendere la mano alla città di Manchester: Yaya Touré e il suo criticatissimo agente, il russo Dimitri Seluk, hanno deciso di donare la bellezza di 100.000 sterline in due alle famiglie delle vittime dell'attentato che ha colpito la Manchester Arena durante il concerto di Ariane Grande.

Un episodio di estrema violenza che ha causato 22 morti e oltre 50 feriti. Un episodio che evidentemente ha toccato nel profondo Yaya Touré, ragazzo molto sensibile oltre che ha voluto tradurre il proprio amore per la cittò che da tanti anni lo ha adottato in un gesto concreto.

" La notizia un bambino di otto anni che è andato a vedere il suo cantante preferito e non è più tornato a casa è troppo da sopportare. Io e Yaya vogliamo dare una mano. E così abbiamo deciso di donare 50.000 sterline a testa per ognuna delle vittime. Certo, lui è della Costa d’Avorio e io sono russo, ma non importa. Questa è un’opportunità che hanno le persone più fortunate del mondo del calcio per donare qualcosa. Mio figlio ha otto anni e non posso nemmeno immaginare il dolore dei genitori che hanno perso i loro figli "