Zlatan Ibrahimovic contro i critici: "Dicevano che ero finito e invece..."

Mai banale, come sempre. Zlatan Ibrahimovic ha fatto il punto sui primi mesi trascorsi in Inghilterra, decidendo di spedire un messaggio inequivocabile a chi aveva ipotizzato delle difficoltà d’ambientamento legate all’inevitabile invecchiamento dello svedese.

" Sono venuto in Premier League e tutti pensavano che non sarebbe stato possibile impormi come altrove. Ma, ancora una volta, ho fatto mangiare le p***e ai critici. I critici mi caricano sempre tantissimo perché loro sono pagati per dire stupidaggini, mentre io vengo pagato per parlare con i miei piedi. E questo mi piace. "

In effetti, Ibrahimovic viaggia a 17 gol con la maglia del Manchester United e ben 50 nell’intero 2016. Peccato che il numero 51, quello che gli avrebbe permesso di eguagliare Lionel Messi come giocatore più prolifico dell’anno solare, gli sia stato annullato dall’arbitro Lee Mason per un gioco pericoloso a dir poco dubbio.

Manchester United's Swedish striker Zlatan Ibrahimovic (R) remonstrates with English referee Lee MasonAFP

" Non so perché l’arbitro mi abbia fischiato fallo. All’inizio aveva dato il gol, poi dopo trenta secondi ha cambiato idea. Non ne abbiamo nemmeno discusso perché se apri bocca, ti ammoniscono. "

Dunque, sotto anche con questo 2017 che lo vedrà andare in scena alle 18:15 sul campo del West Ham.

" Sono felicissimo e mi sento alla grande. Non so quanti anni di carriera ho ancora davanti, ma giocare a calcio mi diverte. "