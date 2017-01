“Zlatan Ibrahimovic dopato ai tempi della Juventus”. Preparatore condannato per diffamazione

Ulf Karlsson ha perso la sua battaglia con Zlatan Ibrahimovic. L’ex preparatore atletico svedese è stato condannato dal tribunale di Karlstad per diffamazione e dovrà pagare una multa di 24.000 corone (2.500 € circa) per le sue pesanti insinuazioni riguardo la possibile assunzione di sostanze dopanti ai tempi della sua militanza alla Juventus, fra il 2004 e il 2006. Karlsson, nel corso di una conferenza a Varmlands, sostenne con certezza tali argomentazioni… “Quando era alla Juventus Zlatan ha messo 10 su chili. Secondo me era dopato, almeno questa è la mia impressione, è impossibile prendere tanti chili di massa muscolare in così poco tempo”.

Karlsson, successivamente, aveva provato a correggere il tiro e a mettere le mani avanti ammettendo di essersi espresso in maniera imprecisa e inopportuna ma la stella del Manchester United, sostenuto dal fido procuratore Mino Raiola, non ha accettato le scuse portando l’ex preparatore in tribunale e vincendo la causa. “Anche se le osservazioni di Karlsson non contengono un'accusa diretta – si legge nelle motivazioni alla sentenza emessa dal tribunale - non possono essere comprese in modo diverso e danno l'impressione che Ibrahimovic si sarebbe dopato durante la sua permanenza alla Juventus”.