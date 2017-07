A Zuckerberg "piace" il Tottenham: 1 miliardo di sterline per gli Spurs, ma la proprietà non cede

Per fare grandi cose nel calcio servono soldi e, nel mondo moderno, anche un’ottima capacità di essere comunicativi. Quale miglior occasione allora, per una squadra di calcio, se non avere come presidente Mark Zuckerberg, proprietario di Facebook, che sarebbe intenzionato ad acquistare il Tottenham. A dare la news il Daily Express, che parla di un consorzio di investitori americani (Iconiq Capital), capeggiato proprio dal numero 1 di Facebook, pronto a fare affari a Londra, acquisendo gli Spurs.

Sempre secondo il quotidiano inglese, l’attuale proprietario della società londinese non sarebbe però affatto intenzionato a cedere proprio nell’anno in cui la squadra disputerà la Champions League, anche se l’offerta potrebbe essere allettante: si parla di 1 miliardo di sterline (poco più di 1,1 miliardi di euro). Con lo stadio nuovo in costruzione però – sarà pronto per la stagione 2018/19 - Joe Lewis (presidente attuale) non vuole rinunciare al proprio gioiello e, riportano altri media internazionali, l’attuale dirigenza starebbe rispondendo negativamente a ogni proposta in arrivo per l’acquisizione del club. Per Mark Zuckerberg, stavolta, non è un’operazione semplice come mettere un “like”.