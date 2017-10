Arsenal, pokerissimo all'Everton e regalo di compleanno a Wenger. Koeman verso l'esonero.

Compleanno felice per Arsène Wenger, che soffia sulle sue 68 candeline con una larga vittoria sull'Everton come regalo. I Gunners agganciano il Chelsea al quarto posto a quota 16 con un 5-2 che affossa, invece, il futuro di Ronald Koeman, sempre più destinato al sollevamento dall'incarico di manager dell'Everton, dopo un inizio di stagione decisamente disastroso.

Arsenal's Alexis Sanchez in action with Everton's Jordan PickfordReuters

La cronaca della partita

Ritmi subito altissimi. L'Arsenal parte forte: al 3' filtrante di Özil e diagonale di Ramsey, deviato da un ottimo Pickford in uscita. I Gunners continuano a crederci e accumulano occasioni su occasioni: all'8' Lacazette ci prova, di mancino, da un angolo impossibile trovando l'opposizione del solito Pickford, che si ripete 2' dopo sulla conclusione di puro istinto del franco-guadalupense in area piccola. Così, come un fulmine a ciel sereno, arriva il gol dell'Everton: Gueye è bravo, in tackle, a togliere palla a Xhaka e a servire Rooney il quale, dai venti metri, toglie con un autentico bolide le ragnatele sotto l'incrocio dei pali, realizzando il suo quindicesimo gol in carriera contro l'Arsenal.

Nonostante l'episodio, i Gunners continuano a condurre il match e a sfiorare il gol in numerose circostanze sino a trovarlo al 40': rasoiata (deviata) di Xhaka respinta dal portiere e conclusione vincente del ben appostato Monreal.

Nacho Monreal of Arsenal celebrates scoring his sides first goal with his Arsenal team matesGetty Images

Nella ripresa la qualità dell'Arsenal emerge e prevale inesorabilmente: al 53' arriva il raddoppio di Özil, di testa sul cross dalla sinistra del solito Sánchez. Poi, Gueye pensa bene di farsi espellere: doppio giallo, per lui, dopo un intervento disastroso su Xhaka. E la luce, per i Toffees, si spegne definitivamente: Lacazette trova il tris al 74' dopo una conclusione facile facile su bella palla dalla destra di Mesut Özil mentre il poker, su filtrante di Wilsher e precedente lancio di Coquelin, altro subentrato. E' il gol dell'1-4, risultato che viene ulteriormente rimpinguato, in pieno recupero, dagli acuti di Niasse (dopo un pasticcio difensivo orchestrato da Monreal e Čech) e di Sánchez, che trova il primo gol stagionale in Premier, con una girata prepotente nel cuore dell'area dei Toffees: 2-5.

Arsenal's French striker Alexandre Lacazette (L) celebrates scoring their third goal during the English Premier League football match between Everton and ArsenalGetty Images

La statistica chiave

15 gol in 15 anni di Rooney all'Arsenal, 12 dei quali in Premier League. Il primo di questi, nel 2002 (al 90'), contro un certo David Seaman...

Il tweet

Il migliore

Mesut ÖZIL (Arsenal): realizza, con un gran guizzo aereo, il gol che ribalta il risultato al "Goodison Park" ed effettua assist a profusione come quello che ha portato al tris di Lacazette. Quella di oggi si è trattata di un classica giornata "Sì" per il nazionale tedesco, di origini turche.

Il peggiore

Idrissa GUEYE (Everton): inizia bene consegnando a Rooney la palla del momentaneo 1-0. Poi però è la sua sessa foga a tradirlo fino all'episodio dell'espulsione, datato 68'.

Il tabellino

EVERTON-ARSENAL 2-5

Everton (5-3-2): Pickford; Kenny, Keane, Jagielka, Williams (46' Davies), Baines; Sigurðsson, Gueye, Vlašić; Rooney (75' Lookman), Calvert-Lewin (76' Niasse). All.: Koeman.

Arsenal (3-4-3): Čech; Koscielny, Mertesacker, Monreal; Bellerín, Ramsey, Xhaka, Kolašinac; Özil (82' Coquelin), Lacazette (77' Wilshere), Sánchez. All.: Wenger.

Arbitro: Craig Pawson di Sheffield.

Gol: 12' Rooney (E), 40' Monreal (A), 53' Özil (A), 74' Lacazette (A), 90' Ramsey (A), 94' Niasse (E), 95' Sánchez (A).

Note - Recupero: 2+5. Espulso: 68' Gueye (E) per doppia ammonizione. Ammoniti: Williams, Koscielny.