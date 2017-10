Calciomercato Arsenal, Wenger: "Non ho certezze sul futuro di Özil e Sanchez"

Londra (Regno Unito), 12 ott. (LaPresse) - "Non posso affermare con certezza che Mesut Özil e Alexis Sanchez rimarranno anche dopo la prossima finestra di mercato a gennaio". Lo ha detto Arsene Wenger, tecnico dell'Arsenal, nella conferenza stampa di presentazione del match di campionato in casa del Watford. "Da ciò che so, l'agente di Özil ha delle trattative ben avviate, ma ciò non significa che il giocatore abbia chiesto di essere ceduto", ha aggiunto l'allenatore dei Gunners.

Su Sanchez: "Domani tornerà dal Sudamerica. La mancata qualificazione del Cile è stato un duro colpo, ma lui è un vincente", ha detto, "Certo il Mondiale è un grande torneo, ma quando non ce l'hai ti concentri sul tuo club". Ha proseguito Wenger: "Entrambi i giocatori mi sembrano soddisfatti a Londra e spero che la situazione possa risolversi positivamente", ha concluso.