Calciomercato, Manchester United: Mourinho apre al ritorno di Ibrahimovic

José Mourinho non chiude la porta al ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United. Il 35enne attaccante svedese è attualmente libero dopo il mancato rinnovo con i Red Devils. Nonostante i Red Devils si siano assicurati Romelu Lukaku dall'Everton per quasi 85 milioni di euro, lo 'Special One' ha fatto intendere che, una volta ristabilito, si potrebbe rivedere ad Old Trafford Ibra, ancora sulla via del recupero dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso aprile.

" Abbiamo speso molto denaro per un attaccante perché, con gli scioperi, o spendi o non riesci a prenderli. E lo abbiamo fatto a causa di quello che è successo a Zlatan. Non possiamo permetterci di restare senza un attaccante importante e forte per i primi sei mesi della stagione "

Questa è stata la disamina del tecnico portoghese. Lo svedese è cercato da club della Major League americana.

